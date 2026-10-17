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 24hod.sk    Ekonomika

17. októbra 2026

Umelá inteligencia mení nábor absolventov, mladí môžu mať problém získať prvú prácu


Tagy: Absolventi Pracovné miesta Pracovný trh Umelá inteligencia

Umelá inteligencia čoraz viac automatizuje administratívne úlohy, spracovanie dokumentov či základné analýzy. Rozvoj umelej inteligencie mení požiadavky ...



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gettyimages 2190507987 676x451 17.10.2026 (SITA.sk) - Umelá inteligencia čoraz viac automatizuje administratívne úlohy, spracovanie dokumentov či základné analýzy.


Rozvoj umelej inteligencie mení požiadavky zamestnávateľov a vyvoláva otázky o budúcnosti pracovných miest pre absolventov. Najviac sa to môže prejaviť pri vstupných pozíciách, na ktorých mladí ľudia získavajú prvé pracovné skúsenosti.

Umelá inteligencia čoraz viac automatizuje administratívne úlohy, spracovanie dokumentov či základné analýzy. Firmy tak môžu prehodnocovať počet nových zamestnancov, ktorých potrebujú.

Vysokoškolské vzdelanie nemusí stačiť


Podľa Svetového ekonomického fóra (WEF) pracuje viac ako tretina mladých zamestnancov na pozíciách, pri ktorých možno očakávať strednú až vysokú mieru zmien pracovných úloh v dôsledku AI.

Zamestnávatelia čoraz viac vyhľadávajú uchádzačov, ktorí sa dokážu prispôsobovať zmenám, kriticky myslieť a efektívne využívať digitálne nástroje. Samotné vysokoškolské vzdelanie tak nemusí stačiť a dôležitou výhodou sa stávajú aj praktické skúsenosti.

Je príčinou skutočne len AI?


Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) však zatiaľ nie je potvrdené, že umelá inteligencia je hlavnou príčinou zhoršujúcich sa vyhliadok mladých na pracovnom trhu. Situáciu ovplyvňujú aj ekonomické podmienky, spomalenie náboru a nedostatok pracovných skúseností absolventov.

Umelá inteligencia zároveň vytvára nové príležitosti v oblastiach, ako sú analýza údajov, kybernetická bezpečnosť a vývoj softvéru. Pre mladých ľudí bude preto dôležité rozvíjať digitálne zručnosti a získavať prax už počas štúdia. Budúcnosť pracovného trhu bude závisieť aj od toho, ako rýchlo sa dokážu novým technológiám prispôsobiť firmy a vzdelávacie inštitúcie.


Zdroj: SITA.sk - Umelá inteligencia mení nábor absolventov, mladí môžu mať problém získať prvú prácu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Absolventi Pracovné miesta Pracovný trh Umelá inteligencia
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