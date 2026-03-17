 Utorok 17.3.2026
 Meniny má Ľubica
 24hod.sk    Z domova

17. marca 2026

František Majerský sa oficiálne stal členom KDH, do politiky chce priniesť slušnosť a dôraz na človeka


Poslanec Národnej rady SR a dlhoročný záchranár František Majerský sa stal členom



67976fd84ffe7746971297 676x451 17.3.2026 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR a dlhoročný záchranár František Majerský sa stal členom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Regionálny politik sa do parlamentu dostal ako kandidát hnutia, pričom vstupom definitívne potvrdil svoju politickú a hodnotovú príslušnosť.

Predseda strany o novom členovi


Predseda KDH Milan Majerský jeho rozhodnutie privítal. Zdôraznil, že hnutie je otvorené pracovitým ľuďom z regiónov a odborníkom z praxe. Majerského označil za človeka, ktorý celý život pomáha druhým a v parlamente patrí k stabilným členom tímu.

František Majerský je človek s obrovským srdcom, ktorý celý svoj život zasvätil záchrane ľudí. V parlamente dennodenne dokazuje, že je pevným pilierom nášho tímu a neúnavným bojovníkom za lepšie zdravotníctvo. KDH jeho vstupom opäť potvrdzuje, že spája reálnych odborníkov s hmatateľnými výsledkami, ktorým úprimne záleží na ľuďoch a nie na vlastnom prospechu,“ uviedol Milan Majerský.

Slušnosť a dôraz na človeka


František Majerský vníma svoj vstup ako pokračovanie snahy priniesť do politiky slušnosť a dôraz na človeka. Uviedol, že do verejného života nevstupoval kvôli konfliktom, ale kvôli hodnotám.

Do politiky som nevstúpil preto, aby som kričal, ale preto, že verím, že najdôležitejší musí byť človek,“ povedal. Pripomenul svoje skúsenosti zo záchranárskej praxe, kde podľa neho nerozhodujú funkcie ani peniaze. Kritizoval súčasnú podobu politiky a zdôraznil, že ju odmieta. Zároveň deklaroval odhodlanie pokračovať aj napriek osobným skúsenostiam s tlakom či stratou práce.

Viem, čo je to tvrdá práca od mladosti, a viem aj to, aké je čeliť vyhrážkam a prísť o prácu, keď sa postavíte za správnu vec a za pacientov. Nezlomil som sa vtedy a nevzdám sa ani teraz. Slovensko potrebuje slušnú a odbornú politiku, a preto verím, že KDH je jasnou alternatívou k súčasnej koalícii. My nesmieme odpovedať nenávisťou, musíme prinášať riešenia a zostať ľuďmi. Tento boj o slušné Slovensko má zmysel,“ vysvetlil svoje rozhodnutie František Majerský.


František Majerský pôsobí v záchrannej službe od roku 2005, desať rokov pracoval aj ako letecký záchranár. Od roku 2017 je prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a podieľal sa na budovaní siete verejne dostupných defibrilátorov. Okrem pôsobenia v parlamente je aktívny aj v regionálnej politike ako poslanec v Poprade a v Prešovskom samosprávnom kraji.




Zdroj: SITA.sk - František Majerský sa oficiálne stal členom KDH, do politiky chce priniesť slušnosť a dôraz na človeka © SITA Všetky práva vyhradené.

