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02. júla 2026
Futbalisti Španielska postúpili do osemfinále MS vo futbale 2026 po víťazstve 3:0 nad Rakúskom
Futbalisti Španielska postúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrtkovom šestnásťfinále v Inglewoode zdolali Rakúsko 3:0 po dvoch góloch Mikela Oyarzabala, medzi ktorými skóroval Pedro Porro.
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Stretnutie sa začalo aktívne, pričom už v druhej minúte preveril pozornosť rakúskeho brankára Schlagera mladý krídelník Yamal. Španieli od úvodu potvrdzovali svoju dominanciu a držali loptu na polovici súpera. Hrozili najmä zo štandardných situácií a plynulých kombinačných akcií. Po jednej z nich sa do sľubného voleja oprel Olmo, ktorého pokus však obetavo zblokovala rakúska defenzíva. Rakúšania sa snažili o ofenzívnu odpoveď prostredníctvom Sabitzera a hlavičkujúceho Gregoritscha, no španielska obrana na čele s Cubarsím fungovala spoľahlivo a súperovi veľa priestoru neposkytovala. Po polhodine hry rozvlnil sieť z dorážky po rohovom kope Cucurella, ale gól pre útočný faul Rodriho neplatil. Tlak španielskeho tímu však naďalej rástol a vyvrcholil v 36. minúte. Pedri posunul výbornú prihrávku na ľavú stranu Cucurellovi, ktorého prízemný center našiel v šestnástke voľného Mikela Oyarzabala. Ten jednoduchým a presným zakončením k pravej žrdi otvoril skóre. V nadstavenom čase úvodného dejstva mohol náskok zvýšiť Baena, z priameho kopu však opečiatkoval len brvno a následnú obrovskú šancu Yamala z bezprostrednej blízkosti zneškodnil brankár Schlager.
Do druhého polčasu vstúpili Rakúšania s dvomi zmenami v zostave, keď na trávnik vybehli Grillitsch a Chukwuemeka. Zvýšená snaha im síce priniesla zopár zaujímavých náznakov, no do vyložených šancí sa proti výborne organizovanému súperovi nedostávali. Hra sa odvíjala najmä pred rakúskou bránou a v 66. minúte prišiel druhý gólový úder. Cucurella opäť potiahol akciu, prestrčil loptu v pokutovom území na Baenu, ten odcentroval presne na biely bod a Pedro Porro prudkou hlavičkou nedal Schlagerovi šancu. Tréneri následne siahli po viacerých striedaniach, čo mierne rozkúskovalo tempo hry. Rakúšania sa napriek nepriaznivému stavu nevzdávali, blízko ku gólu mali aktívny Chukwuemeka i hlavičkujúci Posch, ich pokusy však leteli mimo priestoru troch žrdí. Dominanciu španielskeho tímu definitívne spečatil v 89. minúte Oyarzabal. Po fantastickom pase od Cucurellu za obranu si nabehol do voľného priestoru a s absolútnym prehľadom pridal svoj druhý gól v zápase. Španieli tak vďaka triumfu 3:0 postúpili do osemfinále, kde ich čaká jeden z dvojice Portugalsko – Chorvátsko, pričom sa môžu pýšiť tým, že na turnaji doposiaľ neinkasovali.UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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