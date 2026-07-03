|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 3.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. júla 2026
Tri neuznané góly Chorvátska a postup Portugalska. Suverénne do osemfinále aj Španieli a Švajčiari
V dramatickom zápase Portugalsko zdolalo Chorvátsko 2:1 (0:0), z dvojice legiend sa rozlúčil Luka Modrič. Španielsko, Portugalsko a Švajčiarsko rozšírili počet istých účastníkov osemfinále ...
Zdieľať
3.7.2026 (SITA.sk) - V dramatickom zápase Portugalsko zdolalo Chorvátsko 2:1 (0:0), z dvojice legiend sa rozlúčil Luka Modrič.
Španielsko, Portugalsko a Švajčiarsko rozšírili počet istých účastníkov osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale na trinásť.
V čisto európskom šestnásťfinálovom súboji si Španieli suverénne poradili s Rakúšanmi 3:0 a v dramatickej zápletke Portugalčania zdolali Chorvátov 2:1. V poslednom zápase štvrtkového programu Švajčiari vyprevadili zo šampionátu Alžírčanov výsledkom 2:0.
Poznáme už šesť osemfinálových dvojíc. K súbojom Maroko - Kanada, Brazília - Nórsko, Paraguaj - Francúzsko, USA - Belgicko a Anglicko - Mexiko sa pridala aj atraktívna dvojica Portugalsko - Španielsko.
Španieli rozobrali Rakúšanov na súčiastky ani nie tak výsledkom, ako herne. A hoci až do 65. min viedli úradujúci majstri Európy iba 1:0, bola len otázka času, kedy z obrovskej hernej prevahy pridajú ďalšie góly.
Len na ilustráciu: strely celkovo boli 23-5 a na bránku 10-0 v prospech Španielska. Mikel Oyarzabal predviedol druhé dvojgólové predstavenie na MS 2026, gólovú premiéru v drese národného tímu mal obranca Pedro Porro.
"Bol to dosiaľ náš najlepší zápas, ale to je v poriadku. Vždy vyžadujem od hráčov, aby najbližší zápas odohrali lepšie ako ten predchádzajúci. Súperi sa tiež zlepšujú. V tomto zápase však rozhodla naša kvalita," vyhlásil španielsky tréner Luis de la Fuente.
Súboj Portugalska a Chorvátska bol jeden z vrcholov doterajšieho priebehu majstrovstiev sveta. Platí to o hernej stránke ako aj dramatickom obsahu.
Po bezgólovom prvom polčase sa ujali vedenia Chorváti zásluhou Ivana Perišiča, ale neskôr Cristiano Ronaldo vyrovnal z pokutového kopu. Portugalská legenda napálila loptu nekompromisne do stredu bránky a vo veku 41 rokov a 147 dní sa stala najstarším strelcom gólu vo vyraďovacej fáze v histórii MS.
Okrem toho Ronaldo dosiahol 976. gól vo svojej úžasnej kariére a jedenásty na majstrovstvách sveta. Až potom sa však v kanadskom Toronte začali diať veci.
Remízu vedúcu do predĺženia odmietali najmä Chorváti, ale gól Petara Sučiča rozhodcovia pre postavenie mimo hry neuznali a "tutovková" hlavička Maria Pašaliča si rovnako nenašla cestu do bránky. Na druhej strane vo štvrtej minúte nadstaveného času Goncalo Ramos hlavou posunul Portugalsko na dosah osemfinále.
Chorváti však nerezignovali a v dlhočiznom nastavení dokonca vyrovnali, ale gól Joška Gvardiola neplatil pre predchádzajúce postavenie mimo hry. Bol to už tretí neuznaný gól Chorvátska v zápase, jeden rozhodcovia vzali aj Portugalčanom, konkrétne Ronaldovi.
Takmer 19 minút trvajúci nadstavený čas napokon priniesol šťastné víťazstvo a postup pre Portugalsko. Z dvoch vyše 40-ročných legiend svetového futbalu sa so šampionátom a možno aj kariérou rozlúčil chorvátsky stredopoliar Luka Modrič. Mohutné objatie od bývalého spoluhráča z Realu Madrid Cristiana Ronalda po zápasu mu veľmi nevylepšilo náladu, ani jeho spoluhráčom a trénerovi.
"So systémom VAR sme zašli priďaleko. Berie nám z futbalu potešenie, už prestal byť zábavou. Strelíte gól, prežívate obrovské šťastie a potom vám to všetko ukradne VAR. Futbal by mal byť férový, ale s VAR-om to tak nie je," povedal frustrovaný tréner Chorvátov Zlatko Dalič.
Tretí štvrtkový zápas priniesol hladký švajčiarsky triumf nad Alžírskom 2:0. Góly Breela Embola a Dana Ndoyeho z úvodov polčasov rozhodli o štvrtom postupe Švajčiarska do osemfinále MS za sebou.
Alžírsko si za celý zápas neutvorilo šancu na skórovanie a pridalo sa k ďalším štyrom africkým zástupcom (JAR, DR Kongo, Senegal, Pobrežie Slonoviny), ktoré neprešli sitom 1/16 finále do osemfinále. Podarilo sa to iba Maroku, šancu ešte bude mať Ghana.
Piatok prinesie posledné tri zápas 1/16 finále. Na programe budú duely: Austrália - Egypt (20.00 h SELČ), Argentína - Kapverdy (00.00 h) a Kolumbia - Ghana (3.30).
Výsledky 1/16 finále MS vo futbale - štvrtok:
Španielsko - Rakúsko 3:0 (1:0)
Portugalsko - Chorvátsko 2:1 (0:0)
Švajčiarsko - Alžírsko 2:0 (1:0)
Známe osemfinálové dvojice:
Maroko - Kanada (4. 7. /19.00 h SELČ, Houston)
Paraguaj - Francúzsko (4. 7. /23.00 h SELČ, Philadelphia)
Brazília - Nórsko (5. 7. /22.00 h SELČ, New Jersey)
Španielsko - Portugalsko (6. 7. /2.00 h SELČ, Arlington)
Mexiko - Anglicko (6. 7. /22.00 h SELČ, Mexico City)
USA - Belgicko (7. 7. /2.00 h SELČ, Seattle)
Zdroj: SITA.sk - Tri neuznané góly Chorvátska a postup Portugalska. Suverénne do osemfinále aj Španieli a Švajčiari © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsko, Portugalsko a Švajčiarsko rozšírili počet istých účastníkov osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale na trinásť.
V čisto európskom šestnásťfinálovom súboji si Španieli suverénne poradili s Rakúšanmi 3:0 a v dramatickej zápletke Portugalčania zdolali Chorvátov 2:1. V poslednom zápase štvrtkového programu Švajčiari vyprevadili zo šampionátu Alžírčanov výsledkom 2:0.
Poznáme už šesť osemfinálových dvojíc. K súbojom Maroko - Kanada, Brazília - Nórsko, Paraguaj - Francúzsko, USA - Belgicko a Anglicko - Mexiko sa pridala aj atraktívna dvojica Portugalsko - Španielsko.
Španielska kvalita
Španieli rozobrali Rakúšanov na súčiastky ani nie tak výsledkom, ako herne. A hoci až do 65. min viedli úradujúci majstri Európy iba 1:0, bola len otázka času, kedy z obrovskej hernej prevahy pridajú ďalšie góly.
Len na ilustráciu: strely celkovo boli 23-5 a na bránku 10-0 v prospech Španielska. Mikel Oyarzabal predviedol druhé dvojgólové predstavenie na MS 2026, gólovú premiéru v drese národného tímu mal obranca Pedro Porro.
"Bol to dosiaľ náš najlepší zápas, ale to je v poriadku. Vždy vyžadujem od hráčov, aby najbližší zápas odohrali lepšie ako ten predchádzajúci. Súperi sa tiež zlepšujú. V tomto zápase však rozhodla naša kvalita," vyhlásil španielsky tréner Luis de la Fuente.
Dráma až do konca
Súboj Portugalska a Chorvátska bol jeden z vrcholov doterajšieho priebehu majstrovstiev sveta. Platí to o hernej stránke ako aj dramatickom obsahu.
Po bezgólovom prvom polčase sa ujali vedenia Chorváti zásluhou Ivana Perišiča, ale neskôr Cristiano Ronaldo vyrovnal z pokutového kopu. Portugalská legenda napálila loptu nekompromisne do stredu bránky a vo veku 41 rokov a 147 dní sa stala najstarším strelcom gólu vo vyraďovacej fáze v histórii MS.
Chorvátske šance
Okrem toho Ronaldo dosiahol 976. gól vo svojej úžasnej kariére a jedenásty na majstrovstvách sveta. Až potom sa však v kanadskom Toronte začali diať veci.
Remízu vedúcu do predĺženia odmietali najmä Chorváti, ale gól Petara Sučiča rozhodcovia pre postavenie mimo hry neuznali a "tutovková" hlavička Maria Pašaliča si rovnako nenašla cestu do bránky. Na druhej strane vo štvrtej minúte nadstaveného času Goncalo Ramos hlavou posunul Portugalsko na dosah osemfinále.
4 neuznané góly
Chorváti však nerezignovali a v dlhočiznom nastavení dokonca vyrovnali, ale gól Joška Gvardiola neplatil pre predchádzajúce postavenie mimo hry. Bol to už tretí neuznaný gól Chorvátska v zápase, jeden rozhodcovia vzali aj Portugalčanom, konkrétne Ronaldovi.
Takmer 19 minút trvajúci nadstavený čas napokon priniesol šťastné víťazstvo a postup pre Portugalsko. Z dvoch vyše 40-ročných legiend svetového futbalu sa so šampionátom a možno aj kariérou rozlúčil chorvátsky stredopoliar Luka Modrič. Mohutné objatie od bývalého spoluhráča z Realu Madrid Cristiana Ronalda po zápasu mu veľmi nevylepšilo náladu, ani jeho spoluhráčom a trénerovi.
Frustrovaný Dalič
"So systémom VAR sme zašli priďaleko. Berie nám z futbalu potešenie, už prestal byť zábavou. Strelíte gól, prežívate obrovské šťastie a potom vám to všetko ukradne VAR. Futbal by mal byť férový, ale s VAR-om to tak nie je," povedal frustrovaný tréner Chorvátov Zlatko Dalič.
Švajčiari bez problémov
Tretí štvrtkový zápas priniesol hladký švajčiarsky triumf nad Alžírskom 2:0. Góly Breela Embola a Dana Ndoyeho z úvodov polčasov rozhodli o štvrtom postupe Švajčiarska do osemfinále MS za sebou.
Zatiaľ iba Maroko
Alžírsko si za celý zápas neutvorilo šancu na skórovanie a pridalo sa k ďalším štyrom africkým zástupcom (JAR, DR Kongo, Senegal, Pobrežie Slonoviny), ktoré neprešli sitom 1/16 finále do osemfinále. Podarilo sa to iba Maroku, šancu ešte bude mať Ghana.
Piatok prinesie posledné tri zápas 1/16 finále. Na programe budú duely: Austrália - Egypt (20.00 h SELČ), Argentína - Kapverdy (00.00 h) a Kolumbia - Ghana (3.30).
Výsledky 1/16 finále MS vo futbale - štvrtok:
Španielsko - Rakúsko 3:0 (1:0)
Portugalsko - Chorvátsko 2:1 (0:0)
Švajčiarsko - Alžírsko 2:0 (1:0)
Známe osemfinálové dvojice:
Maroko - Kanada (4. 7. /19.00 h SELČ, Houston)
Paraguaj - Francúzsko (4. 7. /23.00 h SELČ, Philadelphia)
Brazília - Nórsko (5. 7. /22.00 h SELČ, New Jersey)
Španielsko - Portugalsko (6. 7. /2.00 h SELČ, Arlington)
Mexiko - Anglicko (6. 7. /22.00 h SELČ, Mexico City)
USA - Belgicko (7. 7. /2.00 h SELČ, Seattle)
Zdroj: SITA.sk - Tri neuznané góly Chorvátska a postup Portugalska. Suverénne do osemfinále aj Španieli a Švajčiari © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Návrat domov, ktorý môže znamenať veľa pre klub aj hráča. Jurčo si prvýkrát oblečie dres HC Košice
Návrat domov, ktorý môže znamenať veľa pre klub aj hráča. Jurčo si prvýkrát oblečie dres HC Košice
<< predchádzajúci článok
Futbalisti Španielska postúpili do osemfinále MS vo futbale 2026 po víťazstve 3:0 nad Rakúskom
Futbalisti Španielska postúpili do osemfinále MS vo futbale 2026 po víťazstve 3:0 nad Rakúskom