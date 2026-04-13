Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje takmer o trinásť percent menej čakajúcich pacientov ako pred rokom
Ku koncu marca 2026 eviduje poisťovňa návrhy v stave "čaká na zákrok" pri 1,23 percenta svojho poistného kmeňa. To je takmer o 13 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Ide o čakacie lehoty na ...
13.4.2026 (SITA.sk) - Ku koncu marca 2026 eviduje poisťovňa návrhy v stave "čaká na zákrok" pri 1,23 percenta svojho poistného kmeňa. To je takmer o 13 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Ide o čakacie lehoty na zákroky, pri ktorých je určená maximálna lehota. Pokles pritom nie je jednorazový výkyv, ale výsledok dlhodobého úsilia, ktoré prináša merateľné výsledky.
Rovnako priaznivý vývoj zaznamenáva aj počet návrhov, pri ktorých bola prekročená zákonom stanovená maximálna lehota časovej dostupnosti. Kým v marci 2025 tvorili takéto návrhy 0,41 percenta poistného kmeňa VšZP, na konci marca 2026 to bolo už len 0,32 percenta. Pokles predstavuje viac ako 22 percent.
"Čísla hovoria jasne, že naša stratégia funguje. No nezastavujeme sa, každý poistenec, ktorý čaká dlhšie ako má, je pre nás impulz pracovať ďalej," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Zlepšenie je badateľné aj v dynamike nových žiadostí. V druhom štvrťroku 2025 rástol počet návrhov priemerne o takmer 12 percent mesačne. V prvých troch mesiacoch roka 2026 sa tempo rastu spomalilo na priemerne 5,6 percent mesačne, čo naznačuje, že systém sa postupne stabilizuje a tlak na kapacity poskytovateľov sa zmierňuje.
Osobitne výrazný posun zaznamenali čakacie doby na ortopedické výkony, ktoré patria medzi tie, kde pacienti čelia najdlhšiemu čakaniu. VšZP dokázala v priebehu roka priemernú čakaciu dobu na tieto výkony aktívne skrátiť, napríklad pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu o šesť dní, pri totálnej endoprotéze bedrového kĺbu o päť dní. Priemerné čakacie doby VšZP na oba výkony sú zároveň výrazne nižšie ako zákonom stanovená maximálna lehota.
"Skracovanie čakacích lehôt na náročné ortopedické operácie je výsledkom systematickej spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a dôsledného monitoringu. Každý deň, o ktorý skrátime čakanie na nové koleno či bedro, znamená pre pacienta menej bolesti a viac kvalitného života v lepšom zdraví," doplnila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje takmer o trinásť percent menej čakajúcich pacientov ako pred rokom © SITA Všetky práva vyhradené.
