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12. júna 2026
Gasly je späť na pódiu Veľkej ceny Monaka, FIA mu zrušila penalizácie – VIDEO
Pierre Gasly na trati finišoval na treťom mieste, dostal však dva päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch o 0,1 a 0,4 km/h, čo ho posunulo na siedmu priečku. Medzinárodná automobilová ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Pierre Gasly na trati finišoval na treťom mieste, dostal však dva päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch o 0,1 a 0,4 km/h, čo ho posunulo na siedmu priečku.
Medzinárodná automobilová federácia (FIA) rozhodla o zrušení dvoch päťsekundových penalizácií pre Francúza Pierra Gaslyho z tímu Alpine F1, čo rozhodlo o jeho "návrate" na 3. priečku v minulotýždňovej Veľkej cene Monaca.
FIA týmto krokom potvrdila oprávnenosť podnetu tímu Alpine F1, ktorý po formálnom prehodnotení situácie potvrdil pôvodné poradie výsledkov na pódiu pretekov v Monaku.
Gasly na trati finišoval na treťom mieste, dostal však dva päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch o 0,1 a 0,4 km/h, čo ho posunulo na siedmu priečku. Stajňa Alpine F1 však namietala proti trestom a uspel po tom, ako boli zistené nepresnosti v meraní.
"Radi by sme poďakovali FIA a Formula One Management za transparentnosť a spoluprácu počas procesu prehodnotenia a za prijatie tohto rozhodnutia. Teraz sa tím sústredí na nadchádzajúcu Veľká cenu Španielska v Barcelone a na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku s oboma autami," uviedol francúzsky tím.
Gasly bol jedným z piatich jazdcov, ktorí dostali päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch počas Veľkej ceny Monaka. Okrem neho ich dostali aj Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri a Franco Colapinto.
Zdroj: SITA.sk - Gasly je späť na pódiu Veľkej ceny Monaka, FIA mu zrušila penalizácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná automobilová federácia (FIA) rozhodla o zrušení dvoch päťsekundových penalizácií pre Francúza Pierra Gaslyho z tímu Alpine F1, čo rozhodlo o jeho "návrate" na 3. priečku v minulotýždňovej Veľkej cene Monaca.
FIA týmto krokom potvrdila oprávnenosť podnetu tímu Alpine F1, ktorý po formálnom prehodnotení situácie potvrdil pôvodné poradie výsledkov na pódiu pretekov v Monaku.
Gasly na trati finišoval na treťom mieste, dostal však dva päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch o 0,1 a 0,4 km/h, čo ho posunulo na siedmu priečku. Stajňa Alpine F1 však namietala proti trestom a uspel po tom, ako boli zistené nepresnosti v meraní.
"Radi by sme poďakovali FIA a Formula One Management za transparentnosť a spoluprácu počas procesu prehodnotenia a za prijatie tohto rozhodnutia. Teraz sa tím sústredí na nadchádzajúcu Veľká cenu Španielska v Barcelone a na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku s oboma autami," uviedol francúzsky tím.
Gasly bol jedným z piatich jazdcov, ktorí dostali päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch počas Veľkej ceny Monaka. Okrem neho ich dostali aj Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri a Franco Colapinto.
Zdroj: SITA.sk - Gasly je späť na pódiu Veľkej ceny Monaka, FIA mu zrušila penalizácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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