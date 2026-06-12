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12. júna 2026

Gasly je späť na pódiu Veľkej ceny Monaka, FIA mu zrušila penalizácie – VIDEO


Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Monaka

Pierre Gasly na trati finišoval na treťom mieste, dostal však dva päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch o 0,1 a 0,4 km/h, čo ho posunulo na siedmu priečku. Medzinárodná automobilová ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - Pierre Gasly na trati finišoval na treťom mieste, dostal však dva päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch o 0,1 a 0,4 km/h, čo ho posunulo na siedmu priečku.


Medzinárodná automobilová federácia (FIA) rozhodla o zrušení dvoch päťsekundových penalizácií pre Francúza Pierra Gaslyho z tímu Alpine F1, čo rozhodlo o jeho "návrate" na 3. priečku v minulotýždňovej Veľkej cene Monaca.

FIA týmto krokom potvrdila oprávnenosť podnetu tímu Alpine F1, ktorý po formálnom prehodnotení situácie potvrdil pôvodné poradie výsledkov na pódiu pretekov v Monaku.

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Gasly na trati finišoval na treťom mieste, dostal však dva päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch o 0,1 a 0,4 km/h, čo ho posunulo na siedmu priečku. Stajňa Alpine F1 však namietala proti trestom a uspel po tom, ako boli zistené nepresnosti v meraní.

"Radi by sme poďakovali FIA a Formula One Management za transparentnosť a spoluprácu počas procesu prehodnotenia a za prijatie tohto rozhodnutia. Teraz sa tím sústredí na nadchádzajúcu Veľká cenu Španielska v Barcelone a na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku s oboma autami," uviedol francúzsky tím.

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Gasly bol jedným z piatich jazdcov, ktorí dostali päťsekundové tresty za prekročenie rýchlosti v boxoch počas Veľkej ceny Monaka. Okrem neho ich dostali aj Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri a Franco Colapinto.


Zdroj: SITA.sk - Gasly je späť na pódiu Veľkej ceny Monaka, FIA mu zrušila penalizácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Monaka
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