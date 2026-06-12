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12. júna 2026

Weiss mladší utekal pred problémami tým, že si šiel vypiť a zabaviť sa: Bol som mladý a sprostý – VIDEO, FOTO


Tagy: Alkohol Kariéra Slovenskí futbalisti Spomienky Úspechy

Nová životná etapa a psychický pokoj mu môže pomôcť aj v reprezentácii, kde pozná množstvo futbalistov a môže otcovi splniť dlhodobý cieľ s úspechmi na medzinárodnej scéne. Bývalý slovenský ...



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66fad4c485b55468061487 scaled 1 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Nová životná etapa a psychický pokoj mu môže pomôcť aj v reprezentácii, kde pozná množstvo futbalistov a môže otcovi splniť dlhodobý cieľ s úspechmi na medzinárodnej scéne.


Bývalý slovenský futbalista a aktuálny asistent trénera reprezentácie Slovenska Vladimír Weiss mladší sa zúčastnil relácie ADELA trochu inak.

Vyjadril sa k viacerým témam ohľadom svojho psychického zdravia, života mimo futbalu, vyhorenia či o mladosti, keď odišiel do Manchestru City.

Práve toto obdobie bolo pre neho veľmi náročné, no priznal, že odchádzal ako dieťa a vrátil sa ako muž. Tak to zvykol hovoriť aj jeho otec a súčasný kouč národného tímu Vladimír Weiss starší.

Viacero škandálov


"Ľudia, ktorí ma poznajú, veľmi dobre vedia, aký vzťah mám s maminou a ako dlho som bol pri nej. Tým, že otec veľa pracoval, bol som taký mamin maznáčik. Aj preto som dodnes taký citlivý, lebo to mám po nej," prezradil 36-ročný rodák z Bratislavy.

Po aklimatizácii a naučení sa angličtiny sa to zlepšilo a rád spomína na bývalých spoluhráčov a zázemie klubu. Neskôr sa však v médiách objavil aj pre viacero škandálov.

"Veľakrát som povedal, že najľahší útek z tlaku alebo nejakých ťažkostí pre mňa bol, že som buchol dverami, zavolal som chalanom a išli sme si vypiť. Na chvíľu na ten problém človek zabudne, zabaví sa, odreaguje sa, je sranda. Boli sme mladí a samozrejme sprostí, lebo normálny zdravý človek určité veci nemôže spraviť," uviedol ďalej. V súčasnosti by sa už zachoval inak a rovnaké chyby by už neurobil. Ako však povedal, nič v živote neľutuje. Všetko sa deje pre niečo.

Nechcel rozbiť rodinu


Ako to má aktuálne s alkoholom? "Prestal som piť, aj keď som problém s alkoholom nikdy nemal, ani mi nikdy nechutil. Rád som sa niekedy zabavil, čo bol pre mňa útek z reality. Dnes už viac ako dva roky nepijem," potvrdil Weiss ml.

Nevynechal ani rozvod s bývalou manželkou, s ktorou majú dve deti. Prekvapil výrokom, že išlo o "chorý vzťah", bolo toho na neho veľa a po konci to ťažko znášal.

"Najmä preto, že ja som vyrastal v kompletnej rodine, čo bol pre mňa základ, a ja som nechcel tú moju rodinu rozbiť. Človek však až neskôr s triezvou hlavou zistí, že všetko zlé je na niečo dobré," zamyslel sa bývalý hráč ŠK Slovan Bratislava.



Fotogaléria: Vladimír Weiss ml.






Teraz má nový vzťah, priateľku Natáliu opísal ako "úžasnú". "Možno toto všetko, čo som si prežil, som musel prežiť preto, aby som potom mohol dať niekomu inému samého seba v tej najlepšej verzii," dodal v relácii.

Nová životná etapa a psychický pokoj mu môže pomôcť aj v reprezentácii, kde pozná množstvo futbalistov a môže otcovi splniť dlhodobý cieľ s úspechmi na medzinárodnej scéne.




Zdroj: SITA.sk - Weiss mladší utekal pred problémami tým, že si šiel vypiť a zabaviť sa: Bol som mladý a sprostý – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol Kariéra Slovenskí futbalisti Spomienky Úspechy
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