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12. júna 2026
Van Aert odstúpil z pretekov vo Francúzsku, pred Tour de France ho čakajú vyšetrenia zranení
Tagy: UCI World Tour
Belgický cyklista Wout Van Aert má bolesti lakťa, ktorý si poranil pri páde počas minulotýždňového tréningu. Elitný belgický cyklista Wout Van Aert odstúpil z pretekov Okolo Auvergne-Rhone-Alpes ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Belgický cyklista Wout Van Aert má bolesti lakťa, ktorý si poranil pri páde počas minulotýždňového tréningu.
Elitný belgický cyklista Wout Van Aert odstúpil z pretekov Okolo Auvergne-Rhone-Alpes kvôli pretrvávajúcemu zraneniu lakťa iba deň po víťazstve v 5. etape. Tridsaťjedenročný člen tímu Visma - Lease a Bike nenastúpil do piatkovej 6. etapy pre značné bolesti spôsobené pádom počas minulotýždňového tréningu. Van Aert plánuje návrat do Belgicka na ďalšie lekárske vyšetrenia.
Wout Van Aert v apríli ovládol klasiku Paríž-Roubaix a patrí medi lídrov svojho tímu. Mal by byť významnou oporou Dána Jonasa Vingegaarda na tohtoročnej Tour de France, ktorá sa uskutoční od 4. do 26. júla. Po páde, ktorý utrpel počas tréningu, vstúpil do Tour Auvergne-Rhone-Alpes v zlej kondícii.
Vo štvrtok sa Van Aert vyjadril, že mu "pýcha" pomohla vyhrať špurt v závere 5. etapy Francúzom Hugom Hofstetterom, hoci ho lakeť stále výrazne obmedzoval. Podujatie na juhovýchode Francúzska sa aktuálne nachádza v rozhodujúcej fáze s tromi horskými etapami, počnúc piatkovým cieľom na vrchole v Crest-Voland. Lídrom celkového poradia je domáci Alex Baudin.
Van Aertova neprítomnosť predstavuje zreteľnú stratu pre jeho tím v príprave na hlavné podujatie letnej sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Van Aert odstúpil z pretekov vo Francúzsku, pred Tour de France ho čakajú vyšetrenia zranení © SITA Všetky práva vyhradené.
Elitný belgický cyklista Wout Van Aert odstúpil z pretekov Okolo Auvergne-Rhone-Alpes kvôli pretrvávajúcemu zraneniu lakťa iba deň po víťazstve v 5. etape. Tridsaťjedenročný člen tímu Visma - Lease a Bike nenastúpil do piatkovej 6. etapy pre značné bolesti spôsobené pádom počas minulotýždňového tréningu. Van Aert plánuje návrat do Belgicka na ďalšie lekárske vyšetrenia.
Wout Van Aert v apríli ovládol klasiku Paríž-Roubaix a patrí medi lídrov svojho tímu. Mal by byť významnou oporou Dána Jonasa Vingegaarda na tohtoročnej Tour de France, ktorá sa uskutoční od 4. do 26. júla. Po páde, ktorý utrpel počas tréningu, vstúpil do Tour Auvergne-Rhone-Alpes v zlej kondícii.
Vo štvrtok sa Van Aert vyjadril, že mu "pýcha" pomohla vyhrať špurt v závere 5. etapy Francúzom Hugom Hofstetterom, hoci ho lakeť stále výrazne obmedzoval. Podujatie na juhovýchode Francúzska sa aktuálne nachádza v rozhodujúcej fáze s tromi horskými etapami, počnúc piatkovým cieľom na vrchole v Crest-Voland. Lídrom celkového poradia je domáci Alex Baudin.
Van Aertova neprítomnosť predstavuje zreteľnú stratu pre jeho tím v príprave na hlavné podujatie letnej sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Van Aert odstúpil z pretekov vo Francúzsku, pred Tour de France ho čakajú vyšetrenia zranení © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: UCI World Tour
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