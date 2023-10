Guardiola o Zlatej lopte: Messi by mal mať vlastnú kategóriu

Argentínsky futbalista Lionel Messi by mal mať vlastnú kategóriu v udeľovaní Zlatej lopty. Uviedol to tréner Manchestru City Pep Guardiola v odpovedi na otázku, kto z dvojice Messi - Erling Haaland by mal získať cenu pre najlepšieho futbalistu roka.





Messi je favorit na triumf v ankete po tom, ako na vlaňajšom šampionáte v Katare priviedol Argentínu z pozície kapitána k titulu majstra sveta. Tridsaťšesťročný útočník, ktorý v lete zamieril z Paríža St. Germain do Interu Miami, by získal Ballon d'Or už ôsmykrát v kariére, čím by rozšíril vlastný rekord. Podľa agentúry AFP by mal byť jeho hlavný vyzývateľ v boji o trofej Haaland. Nórsky kanonier nastrieľal v minulej sezóne 52 gólov v 53 zápasoch vo všetkých súťažiach a pomohol City k prvenstvu v Lige majstrov, anglickej Premier League i Pohári FA.Guardiola oboch hráčov veľmi dobre pozná, Messiho trénoval v minulosti v FC Barcelona a Haaland je jeho súčasný zverenec v Manchestri City. "Vždy som hovoril, že Zlatá lopta by mala byť rozdelená do dvoch kategórií. Jedna by bola vytvorená osobitne pre Messiho a čo sa týka tej druhej, v nej by mal tentoraz zvíťaziť Haaland. Získal treble, pretože strelil ´50 miliónov gólov´. U Messiho - ak mi poviete o jeho najhoršej sezóne, tá by bola určite najlepšou pre ostatných hráčov," vyjadril sa španielsky kouč a dodal: "Obaja si ju (Zlatú loptu) zaslúžia. Čo k tomu môžem povedať?"Slávnostný ceremoniál spojený s odovzdávaním Ballon d'Or sa uskutoční 30. októbra v Paríži.