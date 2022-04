Heger: Slovensko rokuje o zabezpečení vzdušného priestoru, sovietska technika sa stáva rizikovou

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská, respektíve sovietska technika, ktorú Slovensko používa, sa po agresii Ruskej federácie na Ukrajine stáva veľmi rizikovou. Štát preto rokuje so svojimi partnermi o zabezpečení vzdušného priestoru. Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to povedal počas tlačovej konferencie s belgickým premiérom Alexandrom De Croom „Táto postsovietska technika nie je udržateľná bez ruských dodávok a, samozrejme, tie v tomto momente už ani nechceme. Verím v to, že rýchlo dospejeme k nejakému riešeniu, ktoré zabezpečí bojovými lietadlami náš vzdušný priestor," vyhlásil Heger. Dodal však, že o rokovaniach má aj konkrétne informácie, chcel však, aby ich predstavil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po ich skončení.Slovensko používa stíhačky Mig-29 , ktoré na letisku Sliač zabezpečujú technici z Ruska. Má to tak byť dovtedy, kým nedorazia americké stíhačky F-16