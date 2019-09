História rodu Ostrolúckych siaha do 13.storočia

Na snímke portrét Adely Ostroluckej. Foto: Wikipedia Na snímke portrét Adely Ostroluckej. Foto: Wikipedia

Zvolen/Ostrá Lúka 10. septembra (TASR) - Rod Ostrolúckych, ktorých meno sa v novodobých dejinách spája najmä s kaštieľom v Ostrej Lúke, ako aj vzťahom Adely Ostrolúckej s Ľudovítom Štúrom, patril za monarchie stavovsky k nižšej šľachte.Hovorilo sa jej "nobiles". K väčším majetkom prišli ešte za panovania Ladislava IV. (1272 - 1290). Kráľ vtedy ocenil prvého známeho zástupcu tohto rodu Zimana, a to za prácu kráľovského trubača a píšťalkára."Prvé záznamy o tomto rode pochádzajú z 13. storočia. V tom čase sa rod Ostrolúckych zaradil medzi popredné rody vo Zvolenskej stolici, pričom už vtedy sídlil v Ostrej Lúke," hovorí historička Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) vo Zvolene Tatiana Figurová.Rodina sa postupne rozvetvovala, majetok sa ďalej rozdeľoval a archívy v stredoveku zaznamenávajú aj prvé majetkové spory medzi jednotlivými vetvami rodu. "Ostrolúcki sa sporili nielen medzi sebou, ale aj so šľachticmi žijúcimi v okolí, a dokonca aj s mestom Zvolen či dobronivským kastelánom," hovorí ďalej historička.V stredoveku im patrili majetky najmä vo Zvolenskej stolici, ale neskôr sobášmi detí získali aj majetky v Nitrianskej, Turčianskej, Novohradskej či Hevešskej župe.V 17. storočí sa im na Ostrej Lúke podarilo vybudovať dodnes stojaci renesančný kaštieľ. Stavbu podľa dochovaných záznamov vybudoval pre Melchiora Ostrolúckeho staviteľ Artzt v rokoch 1636 až 1641. Keď vybudovali kaštieľ, dali naň vyryť vetu: "Tento dom bude stáť dovtedy, pokiaľ mravec nevypije more a korytnačka neobíde Zem.""Táto veta sa dodnes napĺňa, keďže kaštieľ stále stojí. Na rozdiel od barokového kaštieľa, ktorý bol v 18. storočí postavený v jeho susedstve, ale dnes už po ňom nie sú ani stopy," poznamenala Figurová.Najznámejšími menami rodu sa neskôr stali Demeter, Juraj a Baltazár, ktorí boli aj podžupanmi Zvolenskej stolice. "V regióne mali vôbec v tom čase veľký vplyv," pripomenula historička.V súčasnosti najznámejšie dejiny rodu sa začali odvíjať v prvej polovici 19. storočia, keď kaštieľ obýval Mikuláš Ostrolúcky s manželkou Alžbetou a dvoma deťmi - starším Gejzom a o štyri roky mladšou Adelou. "Mikuláš vstúpil do národného diania v meruôsmych rokoch. Stal sa podporovateľom štúrovcov a priateľom Ľudovíta Štúra," priblížila ďalej Figurová genézu rodu.Rodina podľa nej podporovala Štúra v jeho politickej kariére, v jeho snahe získať poslanecký mandát za mesto Zvolen, čo sa mu v roku 1847 aj podarilo.Dodnes sa vedú dohady o tom, či samotný Štúr bol niekedy na Ostrej Lúke a či sa aj tam stretol s Adelou Ostrolúckou. "Priamy doklad o tom, že by tam bol, nie je. Zachovala sa však korešpondencia, v ktorej sa teší na stretnutie v Ostrej Lúke," uvádza Figurová. "Vie sa však, že sa s Adelou stretával a zoznamoval ju s literatúrou, hudbou, umením," dodáva.O rode sa dnes môžu najviac dozvedieť návštevníci LDM, ktoré pred piatimi rokmi zriadilo stálu expozíciu rodiny Ostrolúckych. "Máme tú česť starať sa o pozostalosť rodiny, ktorej významnou súčasťou bola historická knižnica so 6000 exemplármi kníh. Veľká časť týchto kníh je aj na výstave," doplnila zástupkyňa múzea.V expozícii sa nachádza napríklad aj spinet, na ktorom hrávala Adela Ostrolúcka, či nábytok z jej izby.