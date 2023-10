Šimečka si vymenil správy s viacerých predsedami politických subjektov, vládu by nezostavil s dvomi stranami

Vylúčenie Smeru a Republiky

Dlhé sčítanie hlasov

1.10.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Michal Šimečka na tlačovej besede uviedol, že si s predsedami viacerých politických subjektov vymenili SMS.Podľa neho všetci čakajú, ako to dopadne. Nechcel konkretizovať, či si vymenil správy aj s predsedom strany Hlas-SD Petrom Pellegrinim . Predpokladá, že s niektorými sa telefonicky spojí ešte dnes v noci. Na otázku, či je PS ochotné rokovať po voľbách aj s hnutím OĽaNO a priatelia povedal, že PS je otvorené rokovaniam so všetkými demokratickými, proeurópskymi stranami, ktoré si ctia právny štát.„Explicitne sme vylúčili stranu Smer a fašistov, respektíve stranu Republika , a v závislosti od výsledku volieb by sme presne takto postupovali, že by sme mali stretnutia, či už na úrovni predsedov alebo širšie so všetkými stranami, ktoré sú v parlamente, a ktoré sme nevylúčili. Ale to sa naozaj odvíja aj od toho, ako tie voľby dopadnú a kto dostane poverenie na zostavenie vlády," skonštatoval šéf progresívcov.Šimečka nechcel hodnotiť volebný úspech či neúspech. Opakovane sa vyjadril, že progresívci majú ambíciu byť súčasťou vlády a presadzovať ich program. Podľa Šimečku postupné sčítavanie hlasov ukazuje rast PS, no netrúfol si predikovať na akom čísle to skončí. Poznamenal, že ho mrzí, ako dlho trvá sčítavanie hlasov, a že sú tam „veci, ktoré by sa zjavne nemali diať".Šimečka vyjadril potešenie nielen nad rastom svojho hnutia, ale aj nad tým, že aj ďalšie demokratické strany, ako napríklad Sloboda a Solidarita , sa zrejme dostanú do parlamentu. Označil to za dobrý predpoklad na to, aby vznikla vláda, ktorú nepovedie predseda strany