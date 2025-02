Hlas je podľa Erika Tomáša ochotný diskutovať o strate jedného ministerstva, nemusí však ísť o rezort z vlády

16.2.2025 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD si uvedomuje, že problém stability vládnej koalície nastal aj na ich strane a je ochotná diskutovať o vzdaní sa jedného rezortu v rámci rekonštrukcie vlády.V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že strana má ale „jasný rámec", o aký rezort by mohlo ísť. „Je už posun v tej diskusii a dokonca to môže byť aj tak, že nemusí ísť o rezort z vlády,” vyhlásil Tomáš.Zároveň minister uviedol, že koaličná rada v súvislosti s rekonštrukciou vlády bude v pondelok 17. februára dopoludnia, pričom na nej by sa mohol „rozlúsknuť" celý problém. „Je cieľom a záujmom všetkých zainteresovaných strán dospieť k takej dohode, aby vláda koalícia naozaj pokračovala s komfortnou väčšinou,” zdôraznil Tomáš s tým, že vládna väčšina začína na čísle 76 poslancov. „Ale ideálne by bolo, aby sme sa dohodli na obnovení ´79-ky´, teda tej pôvodnej vládnej väčšiny,” doplnil minister.Opozičná poslankyňa Simona Petrík Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti povedala, že výmena ´tváre za tvár´ alebo ministerstva za ministerstvo v rámci koalície nie je podstatná. Vláda totiž môže občanom doručiť len to, čo jej schváli parlament. „A parlament je teraz nestabilný,” skonštatovala poslankyňa.