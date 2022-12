Hlasovanie dokázalo, že vláda nevisela na hlasoch fašistov a extrémistov, tvrdí Heger

15.12.2022 - Hlasovanie o nedôvere vláde dokázalo, že vláda nevisela na hlasoch fašistov a extrémistov. V reakcii na vyslovenie nedôvery vláde to povedal predseda vlády Eduard Heger „Mrzí ma, že strana Sloboda a Solidarita potrebovala na to, aby sa o tom presvedčila pád demokratickej, protikorupčnej a reformnej vlády," povedal premiér. Dodal, že jeho vláda bude do poslednej minúty pomáhať ľuďom.