Kollár cítil pocit hanby, že vláda nevie ani dôstojne padnúť. Zákon o predčasných voľbách chce riešiť budúci týždeň

Ohrozené sú ceny energií aj rozpočet

Zákon o predčasných voľbách

Matovič si to s demisiou rozmyslel

15.12.2022 - Predseda Národnej rady (NR) SR (Sme rodina) cítil silný pocit hanby, že vláda podľa neho nevie ani dôstojne padnúť.Ako uviedol pre médiá po vyslovení nedôvery vláde v NR SR, momentálne má v pláne ísť aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) do prezidentského paláca, kde sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou dohodnú na ďalšom postupe.„Schôdza je zatiaľ prerušená do piatka 16. decembra do 9:00. Zajtra (v piatok) zvolám poslanecké grémium a následne budem informovať o záveroch rokovania s prezidentkou," povedal Kollár. Predseda parlamentu zároveň dodal, že na nikoho nebude nadávať, každý poslanec sa podľa neho rozhodol tak, ako to cíti.„Všetky moje kroky teraz povedú k tomu, aby sme čo najviac ochránili slovenských občanov. Padla vláda, nemusí prejsť rozpočet a nemusia byť garantované ceny elektriny a plynu," skonštatoval.Kollár ďalej uviedol, že hlasovať o ústavnom zákone, ktorý by umožnil predčasné voľby, budú pravdepodobne na budúci týždeň.„Tento zákon je veľmi dôležitý a pevne verím, že ho prijme drvivá väčšina poslancov. Rozhodne budem preferovať predčasné voľby," vyhlásil. Šéf parlamentu ďalej dodal, že predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík ho požiadal o zvolanie poslaneckého grémia.„Vyzeralo to tak, že SaS podrží vládu, preto minister financií Igor Matovič (OĽaNO) išiel podať demisiu do prezidentského paláca," tvrdí Kollár. Už pred hlasovaním o vyslovení nedôvere vláde Eduarda Hegera však predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík v pléne povedal, že Igor Matovič bol podať demisiu a odniesol ju aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej do Prezidentského paláca, následne si to však rozmyslel.