PARLAMENT VYSLOVIL NEDÔVERU VLÁDE. Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov

Národná rada (NR) SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci OĽANO.

Ešte počas štvrtka ponúkol minister financií Igor Matovič (OĽANO) svoju demisiu, pokiaľ SaS stiahne podpisy spod návrhu na vyslovenie nedôvery a podporí rozpočet.



Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou. Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády.



V pléne vystúpili aj viacerí členovia vlády a premiér. Návrh SaS odmietali. Liberálov vyzvali, aby urobili krok späť. Argumentovali zachovaním demokratickej vlády a upozorňovali na riziká návratu Smeru-SD a Hlasu-SD.

Zlá a neschopná vláda padla, napísal na Facebooku Peter Pellegrini (Hlas). „Je to najkrajší darček slovenským ľuďom pod vianočný stromček.“ Aj pre Hlas je neprípustné, aby predčasné voľby boli v septembri 2023. Apríl, máj alebo jún je podľa Pellegriniho najideálnejší termín.

Konečne, to je slovo, ktoré najlepšie vystihuje dnešný večer, opisuje pád vlády Richard Sulík. Dodal, že nechce predčasné voľby, podľa neho by znamenali skorší návrat Roberta Fica. Kľúčovú rolu teraz má podľa Sulíka prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá môže rátať s podporou SaS. SaS sa do vlády v tomto volebnom období nevráti, strana však chce podporiť vznik novej vlády, hovorí Sulík. Robert Fico kritizuje Igora Matoviča za to, že si svoju demisiu na poslednú chvíľu rozmyslel. „Dúfam, že už nikto nemáte pochybnosti o tom, že je psychiatrický pacient,“ dodal Fico. Strana Smer takisto po páde vlády vyhlásila, že ideálny čas na predčasné voľby je máj, prípadne jún. Septembrový termín podľa nej nemá zmysel, keďže vláda je v demisii. Predčasné voľby môžu byť v máji alebo júni, v septembri nie, povedal predseda parlamentu Boris Kollár. Takisto vyhlásil, že urobil všetko pre to, aby vláda nepadla. Na otázku, či nebola ponuka OĽaNO slabá, nevedel odpovedať. Kollár zároveň povedal, že nie je spokojný, že padla vláda, ale treba vedieť so cťou odísť. Prezidentská kancelária potvrdila, že Igor Matovič nepodal demisiu, keďže ju v poslednej chvíli vytrhol ich zamestnancovi z ruky. Tým ju považujú za nedoručenú. Túto verziu potvrdil aj Prezidentský palác. „Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu kancelárie prezidentky Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do kancelárie prezidentky,“ informovali.

Kto ako hlasoval Poslanci, ktorí nehlasovali za pád vlády OĽaNO: 47 poslancov; Sme rodina: 17 poslancov (už bez Krošláka, Borguľu a Linharta); Za ľudí: 3 poslanci; nezaradení Ján Mičovský, Katarína Hatráková, Martin Klus, Miroslav Kollár (Spolu) – 4 poslanci; bývalý poslanec OĽaNO Martin Čepček. SPOLU: 72 poslancov Poslanci, ktorí hlasovali za pád vlády bývalí koaliční poslanci v opozícii; SaS: 20 poslancov (po odchode Martina Klusa z klubu); nezaradení Tomáš Valášek (PS), Ján Krošlák, Martin Borguľa, Patrick Linhart (ex Sme rodina) – 4 poslanci. Opozícia Smer: 27 poslancov; Hlas: 11 poslancov; ĽSNS: 7 poslancov; Republika: 5 poslancov; tarabovci: 3 poslanci; nezaradená Slavěna Vorobelová. SPOLU: 78 poslancov

Správu budeme aktualizovať

Národná rada nedala dôveru vláde v histórii samostatnej SR dodnes dvakrát





V histórii samostatného Slovenska parlament nedal dôveru vláde dodnes dvakrát. Prvý raz parlament odvolal z funkcie premiéra Vladimíra Mečiara 14. marca 1994, čím vyslovil aj nedôveru jeho druhej vláde. Druhý raz podporu nezískala vláda Ivety Radičovej 11. októbra 2011, keď premiérka hlasovanie o dôvere spojila s hlasovaním o eurovale.



Druhá vláda Vladimíra Mečiara vznikla po predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. a 6. júna 1992. Tie vyhralo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) a lídra hnutia Mečiara poveril predseda parlamentu Ivan Gašparovič 23. júna 1992 zostavením vlády. Vznikla na druhý deň zo zástupcov HZDS a Slovenskej národnej strany (SNS).



Dňa 9. marca 1994 predniesol prezident SR Michal Kováč Správu o stave Slovenskej republiky, v ktorej kritizoval pôsobenie premiéra Mečiara a jeho vlády. Krátko na to HZDS opustilo osem poslancov a vytvorilo v parlamente klub nezávislých poslancov.



Dňa 11. marca 1994 poslanci NR SR v tajnom hlasovaní vyslovili nedôveru Mečiarovi. Prezident ho 14. marca 1994 odvolal, čo malo za následok pád celej vlády. Kováč na druhý deň vymenoval novú vládu na čele s premiérom Jozefom Moravčíkom.



Po parlamentných voľbách konaných 12. júna 2010 sa začala formovať vláda Ivety Radičovej. Tvorili ju zástupcovia z SDKÚ-DS, SaS, KDH a Mosta-Híd. Premiérkou sa stala Iveta Radičová (SDKÚ-DS) a funkčné obdobie jej vlády sa začalo 8. júla 2010 a trvalo do 4. apríla 2012.



Dňa 11. októbra 2011 poslanci NR SR hlasovali o vládnom návrhu na súhlas s rozšírením eurovalu, nástroja na obranu finančnej stability v eurozóne. Premiérka Radičová hlasovanie o návrhu spojila s hlasovaním o dôvere vláde. S návrhom totiž nesúhlasila koaličná SaS na čele s Richardom Sulíkom.



Za euroval a zároveň dôveru vláde hlasovalo zo 124 prítomných poslancov 55 poslancov. Za euroval a dôveru vláde hlasovali poslanci z SDKÚ-DS, KDH a Mostu-Híd spolu s poslancami Martinom Feckom (OĽANO, v tom čase člen klubu SaS), Františkom Šebejom (člen OKS a poslaneckého klubu Most-Híd) a Andrejom Ďurkovským (nezaradeným poslancom).



Osemnásti poslanci SaS, traja členovia zoskupenia Obyčajní ľudia združení okolo Igora Matoviča (vrátane), traja členovia OKS začlenení do klubu Most-Híd sa zdržali. Nehlasovali poslanci za Smer-SD. Proti bolo sedem poslancov SNS a dvaja nezaradení poslanci. Vláda premiérky Radičovej tak nezískala súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, a teda ani dôveru parlamentu.



Richarda Sulíka, lídra SaS, poslanci 13. októbra 2011 odvolali z postu predsedu NR SR. V ten istý deň poslanci však schválili posilnenie dočasného eurovalu, a to po dohode troch koaličných strán SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd s opozičným Smerom-SD. Výmenou za podporu súhlasili s predčasnými voľbami. Tie sa konali 10. marca 2012. Zvíťazil Smer-SD, ktorý zostavil jednofarebnú vládu s premiérom Robertom Ficom. Jej funkčné obdobie trvalo od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016.