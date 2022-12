Najohavnejšia vláda v histórii Slovenska sa rozhodla nedôstojnou cestou odísť, vyhlásil Fico a čo najskôr žiada predčasné voľby

Zohrali významnú úlohu

Predčasné voľby

15.12.2022 - Priebeh, ktorý sme v štvrtok videli v Národnej rade (NR) SR v réžii už prakticky neexistujúcej vlády ukázal, že to bola nedôstojná vláda a nedôstojnou cestou sa nakoniec rozhodla odísť z tohto politického sveta. Uviedol to v štvrtok v NR SR predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pre médiá a dodal, že to bola najohavnejšia vláda v histórii Slovenska.„Poslanecký klub Smer-SD poskytol najvyšší počet hlasov na vyslovenie nedôvery vláde. Zohrali sme pomerne významnú úlohu pri nadobudnutí väčšiny, ktorá je podľa Ústavy SR potrebná. Táto vláda ohrozovala budúcnosť Slovenska, rozvrátila verejné financie, sociálny štát i právny štát," povedal Fico.Zároveň nazval ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) psychiatrickým pacientom, ak je pravda, že si rozmyslel podanie demisie priamo v prezidentskom paláci.Fico za jediné riešenie ďalej pokladá rýchle predčasné parlamentné voľby.„Chem požiadať pani prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nenaťahovala čas a nedávala veľký priestor vláde, ktorá už bola odvolaná," vyzval predseda Smeru-SD.Taktiež uviedol, že ak budú dohodnuté veci v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami, sú pripravení hovoriť aj o potrebných úpravách návrhu štátneho rozpočtu. Fico však odmieta rokovať o predloženom rozpočte, ten je podľa jeho názoru zlý. Ďalej si myslí, že septembrový termín predčasných volieb je absolútne nereálny.„Vláda v demisii nemôže riadiť štát do septembra. To by ako vyzeralo?! Ideálny termín volieb je máj, prípadne začiatok júna," myslí si Fico.