Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Fico odmieta novú železnú oponu medzi Úniou a Ruskom, má záujem o priateľské vzťahy so svetovou veľmocou
Predseda vlády Robert Fico odmieta novú železnú oponu medzi Európskou úniou a Ruskom a má záujem na štandardných, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s touto svetovou veľmocou.
Uviedol to po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 9. mája v Moskve. Stretnutie „na štyri oči" a potom v delegáciách podľa premiéra trvalo dve hodiny, čo umožnilo ísť do hĺbky problematiky vzájomných vzťahov medzi SR a Ruskom a medzinárodnej situácie.
Spolupráca v energetike
„Osobitne sme sa venovali spolupráci v energetickej oblasti. Úmysel EÚ úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť. Nemôžeme predsa, len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku, nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkou. Tá bude navyše výrazne drahšia,“ skonštatoval Fico. Tieto vyššie ceny energií považuje premiér za daň, ktorú musíme v Európe zaplatiť za našu vlastnú hlúposť a ideologickú posadnutosť Ruskom.
„A zábava ešte len príde, keď Američania kúpia v Európe plynovú a ropnú prepravnú infraštruktúru. Od Ruska budú nakupovať plyn a ropu za štandardné ceny a potom nám ich posúvať s vysokohorskou americkou prirážkou. Preto dôrazne podporujem diverzifikáciu energetických zdrojov, ale pri zachovaní všetkých tokov, aj tých ruských. Preto sme podali žalobu na príslušný európsky súd proti rozhodnutiu EK zastaviť v roku 2027 dodávky ruského plynu, preto sme úspešne bojovali za opätovné sprevádzkovanie ropovodu Družba,“ zdôraznil Fico. Dôležitým rozhodnutím je podľa premiéra obnovenie práce medzivládnej slovensko-ruskej komisie pre hospodársku spoluprácu.
Téma vojny na Ukrajine
„Najbližšie zasadnutie bude v Moskve, spolupredsedajúcim za Slovensko bude minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prečo minister zahraničných vecí, a nie minister hospodárstva? Túto otázku treba položiť nášmu koaličnému partnerovi. Slovenská vláda bude pokračovať v starostlivosti o vojenské cintoríny, najbližšie navštívim najväčší ruský vojenský cintorín v Michalovciach, ktorý sme spoločne zrekonštruovali. Som presvedčený, že treba sa správať racionálne a rešpektovať hlboké historické a ľudské vzťahy vyplývajúce predovšetkým z dominantnej úlohy, ktorú zohral bývalý ZSSR v boji proti fašizmu,“ uviedol predseda vlády. Fico s Putinom sa v rámci rokovania nevyhli ani vojne na Ukrajine.
„Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivkom,“ vyhlásil Fico.
Vojnové pôžičky a podpora vojny
Ten zároveň ocenil predĺženie prímeria až do 11. mája, pričom prímeria ako také označil za maximálne nevyhnutné, aby priestor dostalo to, čo je absolútne nevyhnutné, teda diplomatické úsilie, dialóg, rokovania, ktoré sú podľa premiéra tisíckrát užitočnejšie ako vzájomné zabíjanie sa.
„Z reakcií ruského prezidenta Vladimira Putina na vojnu na Ukrajine mi vyplynuli viaceré vážne odkazy pre mojich partnerov v EÚ. Opäť sa však potvrdilo, že je obrovskou chybou, ak sa s ruskou stranou nevedie rovnocenný politický dialóg. Ak z EÚ prichádzajú len sankcie, ktoré mimochodom vedú len k vyššej sebestačnosti Ruska vo viacerých oblastiach. Ak z EÚ prichádzajú len vojnové pôžičky a podpora vojny, teda to, na čom sa Slovensko nezúčastňuje. Ak niektoré členské krajiny EÚ idú do takých absurdít, že nepovolia premiérovi členskej krajiny EÚ, aby pri ceste na oslavy víťazstva nad fašizmom preletel cez ich územie. Toto vzájomnú dôveru neposilňuje,“ uviedol Fico. Doplnil, že sa nechystá na žiadne recipročné opatrenia proti týmto krajinám.
„Ak budú potrebovať preletieť cez naše územie kdekoľvek a za akýmkoľvek účelom, nebudeme im v tom brániť. Bojovať treba za zásadné veci, nie za malichernosti,“ dodal predseda vlády.
Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta novú železnú oponu medzi Úniou a Ruskom, má záujem o priateľské vzťahy so svetovou veľmocou © SITA Všetky práva vyhradené.
