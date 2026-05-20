|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bernard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. mája 2026
Hlavaj opäť nechytal, fanúšikovia sa začínajú báť. Tímový lekár prehovoril o jeho zdravotnom stave – ANKETA, VIDEO, FOTO
Tagy: Choroba Liečba MS v hokeji 2026 tabuľka
Je otázne, kto bude v bránke proti Dánsku. Hlavajov zdravotný stav sa zlepšil, ale či sa bude cítiť dostatočne dobre na to, aby hral, vie len on sám. >>> ...
Zdieľať
20.5.2026 (SITA.sk) - Je otázne, kto bude v bránke proti Dánsku. Hlavajov zdravotný stav sa zlepšil, ale či sa bude cítiť dostatočne dobre na to, aby hral, vie len on sám.
Slovenskí hokejisti majú za sebou tri zápasy v základnej skupine B na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Všetky vyhrali, no proti Slovinsku až po samostatných nájazdoch.
S Nórmi a Talianmi to bola výhra v riadnej hracej dobe, čo znamená, že hráči spod Tatier majú osem bodov. V tabuľke im patrí 2. miesto za prvou Kanadou, ktorá zatiaľ nestratila ani bod.
Vo štvrtok 21. mája sa o 20.20 h stretnú Slováci s Dánmi. Pôjde o azda doteraz najdôležitejší duel o postup do štvrťfinále. Ak by ho zvládli, účasť medzi najlepšou osmičkou by im už nemala ujsť.
V bránke sa vystriedali dve mená - Samuel Hlavaj a Adam Gajan. Zatiaľ čo prvý súboj na šampionáte odchytal v reprezentácii skúsený prvý menovaný, zvyšné dva už mladší z dvojice.
Pred stretnutím s Talianskom sa oznámila zmena medzi tromi žrďami. Hlavaja skolila viróza, no nemalo ísť o nič vážne. Po dni voľna sa čakalo, že by mal byť opäť oporou slovenského tímu.
Lenže zápas sledoval len z tribúny. Prečo tomu bolo tak odpovedal lekár národného tímu Pavol Lauko. "V záujme ochrany ostatných hráčov sme ho premiestnili na tri dni do samostatnej izby, dovtedy zdieľal jednu s Adamom Sýkorom," uviedol.
Hrdina duelu s Nórskom, ktorý Slováci zvládli tesne 2:1, bol teda v akejsi "karanténe", aby nenakazil ostatných spoluhráčov. Na predzápasový tréning prišiel, no na súpiske nefiguroval ani ako náhradník.
Vysvetlil to asistent trénera Todd Woodcroft pre JOJ Šport pred tretím zápasom na MS. "Do brány pôjde Gajan, Hlavaj bude sledovať zápas z tribúny. Pre Adama sme sa rozhodli najmä z toho dôvodu, akým výkonom sa prezentoval v zápase proti Talianom."
Je otázne, kto bude v bránke proti Dánsku. Hlavajov zdravotný stav sa zlepšil, ale či sa bude cítiť dostatočne dobre na to, aby hral, vie len on sám.
Na druhej strane, Gajan vychytal dve víťazstvá z dvoch meraní síl a výkonmi príliš nesklamal. Podržal v dôležitých chvíľach a to je na majstrovstvách sveta podstatné.
Trénersky štáb ma k dispozícii aj gólmana Eugena Rabčana, ktorý na svoju príležitosť stále len čaká. Na koho ukážu kouči, aby odchytal stretnutie o postup zo skupiny z Dánskom?
method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"
js-Poll="1194" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1194"
>
am-Alert="danger"
style="display: none" >
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Slovenskí hokejisti majú za sebou tri zápasy v základnej skupine B na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Všetky vyhrali, no proti Slovinsku až po samostatných nájazdoch.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-slovinsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 porazilo Slovinsko. Stratený dvojgólový náskok a rozhodli nájazdy (fotografie)
S Nórmi a Talianmi to bola výhra v riadnej hracej dobe, čo znamená, že hráči spod Tatier majú osem bodov. V tabuľke im patrí 2. miesto za prvou Kanadou, ktorá zatiaľ nestratila ani bod.
Vo štvrtok 21. mája sa o 20.20 h stretnú Slováci s Dánmi. Pôjde o azda doteraz najdôležitejší duel o postup do štvrťfinále. Ak by ho zvládli, účasť medzi najlepšou osmičkou by im už nemala ujsť.
Premiestnili ho do inej izby
V bránke sa vystriedali dve mená - Samuel Hlavaj a Adam Gajan. Zatiaľ čo prvý súboj na šampionáte odchytal v reprezentácii skúsený prvý menovaný, zvyšné dva už mladší z dvojice.
Pred stretnutím s Talianskom sa oznámila zmena medzi tromi žrďami. Hlavaja skolila viróza, no nemalo ísť o nič vážne. Po dni voľna sa čakalo, že by mal byť opäť oporou slovenského tímu.
Lenže zápas sledoval len z tribúny. Prečo tomu bolo tak odpovedal lekár národného tímu Pavol Lauko. "V záujme ochrany ostatných hráčov sme ho premiestnili na tri dni do samostatnej izby, dovtedy zdieľal jednu s Adamom Sýkorom," uviedol.
Hrdina duelu s Nórskom, ktorý Slováci zvládli tesne 2:1, bol teda v akejsi "karanténe", aby nenakazil ostatných spoluhráčov. Na predzápasový tréning prišiel, no na súpiske nefiguroval ani ako náhradník.
Vysvetlil to asistent trénera Todd Woodcroft pre JOJ Šport pred tretím zápasom na MS. "Do brány pôjde Gajan, Hlavaj bude sledovať zápas z tribúny. Pre Adama sme sa rozhodli najmä z toho dôvodu, akým výkonom sa prezentoval v zápase proti Talianom."
Kto bude chytať?
Je otázne, kto bude v bránke proti Dánsku. Hlavajov zdravotný stav sa zlepšil, ale či sa bude cítiť dostatočne dobre na to, aby hral, vie len on sám.
Na druhej strane, Gajan vychytal dve víťazstvá z dvoch meraní síl a výkonmi príliš nesklamal. Podržal v dôležitých chvíľach a to je na majstrovstvách sveta podstatné.
Trénersky štáb ma k dispozícii aj gólmana Eugena Rabčana, ktorý na svoju príležitosť stále len čaká. Na koho ukážu kouči, aby odchytal stretnutie o postup zo skupiny z Dánskom?
method="post"
am-Poll="style:percentagehide style:unanswered"
js-Poll="1194" js-Poll-IsAjax="false"
action="#amp-poll-1194"
>
am-Alert="danger"
style="display: none" >
Kto sa postaví do bránky v zápase proti Dánsku?
Zdroj: SITA.sk - Hlavaj opäť nechytal, fanúšikovia sa začínajú báť. Tímový lekár prehovoril o jeho zdravotnom stave – ANKETA, VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Choroba Liečba MS v hokeji 2026 tabuľka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V Žiline pokračujú Koyš, Gachulinec aj Mucha. Tvoria dôležité slovenské jadro
V Žiline pokračujú Koyš, Gachulinec aj Mucha. Tvoria dôležité slovenské jadro
<< predchádzajúci článok
Mešár si veril na nájazd a vyšlo to: Každý bod sa počíta – VIDEO
Mešár si veril na nájazd a vyšlo to: Každý bod sa počíta – VIDEO