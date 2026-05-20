Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Mešár si veril na nájazd a vyšlo to: Každý bod sa počíta – VIDEO
Filip Mešár patril k najlepším hráčom Slovenska v zápase proti Slovinsku.
20.5.2026 (SITA.sk) - Filip Mešár patril k najlepším hráčom Slovenska v zápase proti Slovinsku.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Proti Nórom na úvod nebodoval. Proti Talianom to už vyšlo na jednu asistenciu a v zápase proti Slovincom sa už dočkal prvého gólu na majstrovstvách sveta.
Okrem toho, že zásah Filipa Mešára posunul v 26. min do vedenia 3:2, pripísal si rodák od Popradu aj asistenciu pri presilovkovom góle Martina Faška-Rudáša na 4:2. A v samostatných nájazdoch ten svoj chladnokrvne premenil a spečatil tým slovenskú dvojbodovú výhru nad Slovinskom (5:4 sn).
“Prvé dva zápasy som mal nejaké šance, ktoré mohli ísť bránky, ale nešli. Môj gól v druhej tretine bol trochu so šťastím. Nejako to prepadlo… A nájazd? Veril som si, Šiel som do toho zrelaxovaný a som rád, že to vyšlo,” povedal Filip Mešár v rozhovore pre Hockey Slovakia.
Bez play-off, ale na MS
Mešár je prospekt Montrealu, ale šancu v prvom tíme trénera Martina St. Louisa ešte nedostal. Uplynulú sezónu odohral na farme v Lavale v AHL, kde nazbieral 27 bodov.
V play-off mu však tréneri nedali možnosť ukázať sa. Aj preto mu padlo vhod, že ho zavolali reprezentovať na MS do Švajčiarska. Pre 22-ročného kreatívneho útočníka sú to prvé majstrovstvá sveta dospelých.
V tretej tretine odpadli
“V prvom rade som rád, že som dostal pozvánku a môžem tu byť so spoluhráčmi. Je to super partia a zatiaľ si to veľmi užívam,” skonštatoval Mešár. V návrate k súboju proti Slovincom ešte doplnil:
“V prvých dvoch tretinách sme im nič nedali až na tie presilovky, ktoré využili. V tretej tretine sme nerobili to, čo nám tréneri povedali. Úplne sme odpadli, bola to len otázka času, kedy dajú gól.”
Robili zbytočné chyby
Na otázku redaktora Hockey Slovakia, či útlm v tretej tretine mohla spôsobiť aj neskúsenosť hráčov v porovnaní s tými slovinskými, Mešár odpovedal:
“Keď robíme správne veci, ktoré od nás tréneri chcú, môžeme hrať proti každému. Nemyslím si teda, že to bolo o väčších skúsenostiach Slovincov. Celkovo sme však robili zbytočné chyby v útočnom pásme a rovnako aj v obrane. Musíme sa toho vyvarovať, ak chceme víťaziť.”
Výhra je výhra
Slovensko má po troch zápasoch proti papierovo slabším súperom na MS 2026 na konte 8 bodov, ale chcelo plný počet 9. Ako je s tým spokojný Mešár? “Výhra je výhra! Za mňa každý bod sa počíta. Ale netreba sa uspokojiť. Treba vyhrať ďalší zápas.”
Zdroj: SITA.sk - Mešár si veril na nájazd a vyšlo to: Každý bod sa počíta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
