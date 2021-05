Hlavný lekár z nemocnice v Omsku, kde ležal Navaľnyj, je nezvestný

Za nezvestného je považovaný Alexander Murachovskij, ktorý bol ešte donedávna hlavným lekárom nemocnice v sibírskom meste Omsk, kde vlani bezprostredne po otrave hospitalizovali ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.





Murachovskij, od novembra minulého roka minister zdravotníctva Omskej oblasti, sa v piatok nevrátil z poľovačky, informovala v nedeľu agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu polície. Miestne úrady predtým bez uvedenia mena oznámili, že pátrajú po mužovi narodenom takisto ako Murachovskij v roku 1971.Navaľnyj bol od 22. augusta 2020 hospitalizovaný v nemocnici v Berlíne po tom, ako mu dva dni predtým prišlo zle počas letu z Tomska do Moskvy. Lietadlo núdzovo pristálo práve v Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. Analýzy urobené po prevoze do Nemecka, kde sa liečil niekoľko týždňov, ukázali, že bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.Murachovskij však bezprostredne po Navaľného hospitalizácii v Omsku tvrdil, že politik trpí poruchou metabolizmu. Navaľnyj ho neskôr obvinil z "falšovania" diagnózy. Jeho stúpenci tiež obviňujú Murachovského z toho, že zdržiaval Navaľného prevoz do Nemecka, pripomína agentúra DPA.Nedávno zomreli dvaja poprední lekári z tej istej omskej nemocnice, kde pôsobil aj Murachovskij. Rustam Agišev, vedúci oddelenia traumatológie a ortopédie, zomrel podľa portálu taiga.info v marci vo veku 63 rokov na následky mozgovej príhody, ktorú utrpel v decembri. Začiatkom februára podľahol údajne infarktu zástupca primára anestéziologického a resuscitačného oddelenia Sergej Maximišin, ktorý mal 55 rokov.