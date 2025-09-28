Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. septembra 2025

Hnutie Slovensko nespochybňuje obsah novely, len odmietalo hlasovať s Ficom, tvrdí Erik Tomáš


Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR O 5 minút 12 predseda hnutia Slovensko Ústava SR

Aj keď novelu ústavy schválilo 90 poslancov Národnej rady, v skutočnosti má podporu viac ako 100 poslancov. V relácii RTVS



Zdieľať
68ca92725c3e2519485629 676x451 28.9.2025 (SITA.sk) - Aj keď novelu ústavy schválilo 90 poslancov Národnej rady, v skutočnosti má podporu viac ako 100 poslancov. V relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.


„Pretože ani Hnutie Slovensko nepovedalo, že nesúhlasí s obsahom tejto novely. Len povedalo, že nechce hlasovať s Ficom. Čiže tá novela ústavy so všetkým, čo sa v nej po novom zakotvilo, má obrovskú podporu,“ vysvetlil Tomáš. Dá sa podľa neho povedať, že má rovnako veľkú podporu aj v spoločnosti.

Obsah novely ústavy


Pripomenul, že súčasťou novely ústavy nie je len zakotvenie dvoch pohlaví, ale aj to, aby ženy aj muži mali za rovnakú prácu rovnakú mzdu. „My sme vlastne do novely ústavy dali to, čo od nás žiada Európska únia,“ dodal Tomáš.

Podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS) môžu byť zmeny, ktoré prešli do ústavy, začiatkom vyvedenia Slovenska z Európskej únie a NATO. „Toto sú tie skutočné problémy, ktoré tá zmena ústavy prináša. A toto si mali uvedomiť skutočne aj konkrétni kolegovia z Hnutia Slovensko, teda aj Igor Matovič."

Kliniec do rakvy protikorupčnosti


Hlasovanie dvojice poslancov Hnutia Slovensko za novelu ústavy je podľa Viskupiča klincom do rakvy protikorupčnosti Hnutia Slovensko. „Vždy, keď potreboval Robert Fico pomôcť, či to bolo pani Hatráková a pani Tabák alebo aj ďalšie prípady, hnutie vždy podalo pomocnú ruku,“ dodal v O 5 minút 12 poslanec Viskupič.

Za novelu ústavy hlasovalo v parlamente 90 poslancov. Podporili ju aj poslanci Hnutia Slovensko Marek Krajčí a Rastislav Krátky, líder hnutia Igor Matovič to označil za zradu.


Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko nespochybňuje obsah novely, len odmietalo hlasovať s Ficom, tvrdí Erik Tomáš © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR O 5 minút 12 predseda hnutia Slovensko Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini na oslavách Dňa Ozbrojených síl poďakoval vojakom za službu, vyzdvihol aj tých v mierových misiách
<< predchádzajúci článok
Kaliňák priznal, že dve percentá HDP na obranu zrejme nepôjdu, dôležitejšia je konsolidácia

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 