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 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

Hokejisti Nitry spoznali program v Lige majstrov. Účinkovanie začnú domácimi duelmi


Tagy: Hokejová Liga majstrov

"Corgoni" na vlastnom ľade absolvujú tri stretnutie proti klubom zo Švédska, vonku sa dvakrát predstavia vo Fínsku a raz v Švajčiarsku. Úradujúci slovenský hokejový šampión HK Nitra už pozná svoj ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - "Corgoni" na vlastnom ľade absolvujú tri stretnutie proti klubom zo Švédska, vonku sa dvakrát predstavia vo Fínsku a raz v Švajčiarsku.


Úradujúci slovenský hokejový šampión HK Nitra už pozná svoj program v ligovej časti Ligy majstrov 2026/2027.Tím spod Zobora začne účinkovanie v súťaži v piatok 4. septembra domácim zápasom proti švédskemu tímu AIK Skelleftea, ktorého súčasťou bol v ročníku 2025/2026 aj slovenský reprezentant Oliver Okuliar.

V rýchlom slede bude nasledovať ďalšie domáce stretnutie, v ktorom Nitra privíta iný švédsky klub Växjö Lakers. Potom "corgoni" nastúpia dvakrát vo Fínsku proti družstvám KooKoo Kouvola a SaiPa Lappeenranta (10. resp. 12. septembra). V októbri prídu na rad zostávajúce dve stretnutia slovenského zástupcu v ligovej čast. Najprv nastúpia 6. 10. vo švajčiarskom Fribourgu a napokon o týždeň neskôr doma proti tretiemu švédskemu klubu BK Rögle.

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Z 24 účastníkov súťaže postúpi do vyraďovacej časti najlepších šestnásť klubov. Vedenie súťaže na november naplánovalo osemfinále, na december štvrťfinále, na január semifinále a finále na 23. február 2027.

Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie v predchádzajúcich dvoch sezónach, hokejisti Nitry v minulosti účinkovali v LM v ročníkoch 2015/2016 a 2016/2017. V súťaži si zahrali aj Košice, Banská Bystrica a Slovan Bratislava.


Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Nitry spoznali program v Lige majstrov. Účinkovanie začnú domácimi duelmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hokejová Liga majstrov
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