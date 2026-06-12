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12. júna 2026
Hokejisti Nitry spoznali program v Lige majstrov. Účinkovanie začnú domácimi duelmi
Tagy: Hokejová Liga majstrov
"Corgoni" na vlastnom ľade absolvujú tri stretnutie proti klubom zo Švédska, vonku sa dvakrát predstavia vo Fínsku a raz v Švajčiarsku. Úradujúci slovenský hokejový šampión HK Nitra už pozná svoj ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - "Corgoni" na vlastnom ľade absolvujú tri stretnutie proti klubom zo Švédska, vonku sa dvakrát predstavia vo Fínsku a raz v Švajčiarsku.
Úradujúci slovenský hokejový šampión HK Nitra už pozná svoj program v ligovej časti Ligy majstrov 2026/2027.Tím spod Zobora začne účinkovanie v súťaži v piatok 4. septembra domácim zápasom proti švédskemu tímu AIK Skelleftea, ktorého súčasťou bol v ročníku 2025/2026 aj slovenský reprezentant Oliver Okuliar.
V rýchlom slede bude nasledovať ďalšie domáce stretnutie, v ktorom Nitra privíta iný švédsky klub Växjö Lakers. Potom "corgoni" nastúpia dvakrát vo Fínsku proti družstvám KooKoo Kouvola a SaiPa Lappeenranta (10. resp. 12. septembra). V októbri prídu na rad zostávajúce dve stretnutia slovenského zástupcu v ligovej čast. Najprv nastúpia 6. 10. vo švajčiarskom Fribourgu a napokon o týždeň neskôr doma proti tretiemu švédskemu klubu BK Rögle.
Z 24 účastníkov súťaže postúpi do vyraďovacej časti najlepších šestnásť klubov. Vedenie súťaže na november naplánovalo osemfinále, na december štvrťfinále, na január semifinále a finále na 23. február 2027.
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie v predchádzajúcich dvoch sezónach, hokejisti Nitry v minulosti účinkovali v LM v ročníkoch 2015/2016 a 2016/2017. V súťaži si zahrali aj Košice, Banská Bystrica a Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Nitry spoznali program v Lige majstrov. Účinkovanie začnú domácimi duelmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúci slovenský hokejový šampión HK Nitra už pozná svoj program v ligovej časti Ligy majstrov 2026/2027.Tím spod Zobora začne účinkovanie v súťaži v piatok 4. septembra domácim zápasom proti švédskemu tímu AIK Skelleftea, ktorého súčasťou bol v ročníku 2025/2026 aj slovenský reprezentant Oliver Okuliar.
V rýchlom slede bude nasledovať ďalšie domáce stretnutie, v ktorom Nitra privíta iný švédsky klub Växjö Lakers. Potom "corgoni" nastúpia dvakrát vo Fínsku proti družstvám KooKoo Kouvola a SaiPa Lappeenranta (10. resp. 12. septembra). V októbri prídu na rad zostávajúce dve stretnutia slovenského zástupcu v ligovej čast. Najprv nastúpia 6. 10. vo švajčiarskom Fribourgu a napokon o týždeň neskôr doma proti tretiemu švédskemu klubu BK Rögle.
Z 24 účastníkov súťaže postúpi do vyraďovacej časti najlepších šestnásť klubov. Vedenie súťaže na november naplánovalo osemfinále, na december štvrťfinále, na január semifinále a finále na 23. február 2027.
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie v predchádzajúcich dvoch sezónach, hokejisti Nitry v minulosti účinkovali v LM v ročníkoch 2015/2016 a 2016/2017. V súťaži si zahrali aj Košice, Banská Bystrica a Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Nitry spoznali program v Lige majstrov. Účinkovanie začnú domácimi duelmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hokejová Liga majstrov
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