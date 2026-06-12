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 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

MS sa po 32 rokoch vracajú na americkú pôdu. Domáci vstúpia do turnaja duelom proti Paraguaju


Tagy: Americká futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Americký tím odštartuje MS v Los Angeles zápasom proti Paraguaju v plnej pohotovosti. Spojené štáty americké v piatok začnú svoju púť na futbalových majstrovstvách sveta, ktoré spoluorganizujú s ...



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mexico_united_states_soccer_60474 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Americký tím odštartuje MS v Los Angeles zápasom proti Paraguaju v plnej pohotovosti.


Spojené štáty americké v piatok začnú svoju púť na futbalových majstrovstvách sveta, ktoré spoluorganizujú s Mexikom a Kanadou. Na reprezentantov USA čaká duel proti Paraguaju na futuristickom štadióne SoFi v Los Angeles. Futbalové MS sa na americké územie vrátili po 32 rokoch.

Tréner Mauricio Pochettino zdôraznil, že úspech nespočíva len v postupe z D-skupiny, ale v snahách o víťazstvá v každom zápase. "Pre mňa je úspech vyhrať v prvom zápase a potom pokračovať vo víťazstvách. Ak nepostúpime do finále a nevyhráme MS, nepovažujem to za úspech," uviedol bývalý tréner anglického Tottenhamu. Upozornil tiež na pripravenosť svojho tímu čeliť fyzickému štýlu hry juhoamerických súperov.

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Lídrom amerického tímu je Christian Pulisic, ktorý tvrdí, že domáca reprezentácia je schopná konkurovať každému tímu na svetovej úrovni a chce byť významnou silou na turnaji. "Musíme byť pripravení bojovať, nejde len o pekný futbal," poznamenal.

Otvorenie zápasu zaistí vystúpením speváčka Katy Perryová a ďalší umelci. Na duel sa chystá aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, prezident Donald Trump prisľúbil účasť na niektorom z ďalších stretnutí tímu USA.

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Majstrovstvá sveta v Severnej Amerike otvorili dve štvrtkové stretnutia v Mexiku. Domáci Mexičania zdolali výber Juhoafrickej republiky 2:0 a Česi podľahli tímu Kórejskej republiky 1:2. Turnaj so 48 tímami vyvrcholí finále 19. júla v New Jersey.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pred turnajom čelila kritike za vysoké ceny vstupeniek a imigračnú politiku USA, ktorá spôsobila problémy pre iránsky tím a ďalších účastníkov. Prezident FIFA Gianni Infantino označil účasť Iránu za úspech organizácie, keďže sa tím zapojil napriek napätiu medzi Iránom a USA.


Zdroj: SITA.sk - MS sa po 32 rokoch vracajú na americkú pôdu. Domáci vstúpia do turnaja duelom proti Paraguaju © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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