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12. júna 2026
MS sa po 32 rokoch vracajú na americkú pôdu. Domáci vstúpia do turnaja duelom proti Paraguaju
Americký tím odštartuje MS v Los Angeles zápasom proti Paraguaju v plnej pohotovosti. Spojené štáty americké v piatok začnú svoju púť na futbalových majstrovstvách sveta, ktoré spoluorganizujú s ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Americký tím odštartuje MS v Los Angeles zápasom proti Paraguaju v plnej pohotovosti.
Spojené štáty americké v piatok začnú svoju púť na futbalových majstrovstvách sveta, ktoré spoluorganizujú s Mexikom a Kanadou. Na reprezentantov USA čaká duel proti Paraguaju na futuristickom štadióne SoFi v Los Angeles. Futbalové MS sa na americké územie vrátili po 32 rokoch.
Tréner Mauricio Pochettino zdôraznil, že úspech nespočíva len v postupe z D-skupiny, ale v snahách o víťazstvá v každom zápase. "Pre mňa je úspech vyhrať v prvom zápase a potom pokračovať vo víťazstvách. Ak nepostúpime do finále a nevyhráme MS, nepovažujem to za úspech," uviedol bývalý tréner anglického Tottenhamu. Upozornil tiež na pripravenosť svojho tímu čeliť fyzickému štýlu hry juhoamerických súperov.
Lídrom amerického tímu je Christian Pulisic, ktorý tvrdí, že domáca reprezentácia je schopná konkurovať každému tímu na svetovej úrovni a chce byť významnou silou na turnaji. "Musíme byť pripravení bojovať, nejde len o pekný futbal," poznamenal.
Otvorenie zápasu zaistí vystúpením speváčka Katy Perryová a ďalší umelci. Na duel sa chystá aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, prezident Donald Trump prisľúbil účasť na niektorom z ďalších stretnutí tímu USA.
Majstrovstvá sveta v Severnej Amerike otvorili dve štvrtkové stretnutia v Mexiku. Domáci Mexičania zdolali výber Juhoafrickej republiky 2:0 a Česi podľahli tímu Kórejskej republiky 1:2. Turnaj so 48 tímami vyvrcholí finále 19. júla v New Jersey.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pred turnajom čelila kritike za vysoké ceny vstupeniek a imigračnú politiku USA, ktorá spôsobila problémy pre iránsky tím a ďalších účastníkov. Prezident FIFA Gianni Infantino označil účasť Iránu za úspech organizácie, keďže sa tím zapojil napriek napätiu medzi Iránom a USA.
Zdroj: SITA.sk - MS sa po 32 rokoch vracajú na americkú pôdu. Domáci vstúpia do turnaja duelom proti Paraguaju © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty americké v piatok začnú svoju púť na futbalových majstrovstvách sveta, ktoré spoluorganizujú s Mexikom a Kanadou. Na reprezentantov USA čaká duel proti Paraguaju na futuristickom štadióne SoFi v Los Angeles. Futbalové MS sa na americké územie vrátili po 32 rokoch.
Tréner Mauricio Pochettino zdôraznil, že úspech nespočíva len v postupe z D-skupiny, ale v snahách o víťazstvá v každom zápase. "Pre mňa je úspech vyhrať v prvom zápase a potom pokračovať vo víťazstvách. Ak nepostúpime do finále a nevyhráme MS, nepovažujem to za úspech," uviedol bývalý tréner anglického Tottenhamu. Upozornil tiež na pripravenosť svojho tímu čeliť fyzickému štýlu hry juhoamerických súperov.
Lídrom amerického tímu je Christian Pulisic, ktorý tvrdí, že domáca reprezentácia je schopná konkurovať každému tímu na svetovej úrovni a chce byť významnou silou na turnaji. "Musíme byť pripravení bojovať, nejde len o pekný futbal," poznamenal.
Otvorenie zápasu zaistí vystúpením speváčka Katy Perryová a ďalší umelci. Na duel sa chystá aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, prezident Donald Trump prisľúbil účasť na niektorom z ďalších stretnutí tímu USA.
Majstrovstvá sveta v Severnej Amerike otvorili dve štvrtkové stretnutia v Mexiku. Domáci Mexičania zdolali výber Juhoafrickej republiky 2:0 a Česi podľahli tímu Kórejskej republiky 1:2. Turnaj so 48 tímami vyvrcholí finále 19. júla v New Jersey.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pred turnajom čelila kritike za vysoké ceny vstupeniek a imigračnú politiku USA, ktorá spôsobila problémy pre iránsky tím a ďalších účastníkov. Prezident FIFA Gianni Infantino označil účasť Iránu za úspech organizácie, keďže sa tím zapojil napriek napätiu medzi Iránom a USA.
Zdroj: SITA.sk - MS sa po 32 rokoch vracajú na americkú pôdu. Domáci vstúpia do turnaja duelom proti Paraguaju © SITA Všetky práva vyhradené.
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