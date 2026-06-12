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12. júna 2026
Prekonal zriedkavú formu rakoviny a teraz si zahrá na MS za Kanadu. Lopta bola súčasťou jeho terapie v nemocnici – FOTO
Keď bol ako malý v nemocnici v Toronte, futbal sa možno nevedomky stal súčasťou jeho terapie. Kanadský futbalista Jayden Nelson mal veľký sen - venovať sa profesionálne športu, ktorý miluje. No ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Keď bol ako malý v nemocnici v Toronte, futbal sa možno nevedomky stal súčasťou jeho terapie.
Kanadský futbalista Jayden Nelson mal veľký sen - venovať sa profesionálne športu, ktorý miluje. No strasti, ktoré musel zažiť, ho mnohému naučili.
Nakoniec však prekonal rakovinu a v súčasnosti je v nominácii "javorových listov" na majstrovstvá sveta, ktoré krajina spoluorganizuje so Spojenými štátmi americkými a Mexikom.
Keď mal iba 18 mesiacoch, tak mu diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny semenníkov. Choroba sa mu neskôr dostala aj do pľúc. Rodičom sa oznámilo, že akýkoľvek aktívny životný štýl vrátane športu nebude možný.
Hoci nebol v prvotnom pláne trénera Jesseho Marscha a bol len náhradníkom zraneného Marcela Floresa, to Nelsonovi nemusí vôbec prekážať - je súčasťou svetového šampionátu.
"Je to splnený sen, najmä s majstrovstvami sveta doma a prekonaním rakoviny. Je to veľká vec. Je to jednoducho inšpirácia pre mnohých ľudí, ktorí chcú v živote dosiahnuť veľké veci, a dúfam, že ja budem môcť byť tým človekom, ku ktorému budú môcť vzhliadať," povedal pre web torontosun.com.
Keď bol ako malý v nemocnici v Toronte, futbal sa možno nevedomky stal súčasťou jeho terapie. Jeho matka a zdravotná sestra našli miniatúrnu futbalovú loptu v krabici s hračkami na onkologickom oddelení. Hral sa s ňou po chodbách, kým ho kamaráti nevarovali, že sa blíži personál.
"Pre mňa je to viac než len byť súčasťou národného tímu hrať na MS. Je to skôr skvelá správa pre deti, ktoré túžia po niečom veľkom vo svojom živote," prezradil Nelson ďalej.
Nebude patriť k lídrom Kanady a možno si ani nepripíše nejakú minutáž, no ak by predsa len vstúpil na ihrisko, pre 23-ročného hráča to bude nezabudnuteľný zážitok do konca života. Najmä preto, keďže v okolí Toronta vyrastal a práve tam sa odohrá úvodný duel tejto krajiny proti Bosne a Hercegovine od 21.00 h.
"Mojou mentalitou pri vstupe na ihrisko nebude snažiť sa chrániť to, čo som už dokázal, ale snažiť sa vytvoriť si novú reputáciu zakaždým, keď vstúpim na trávnik. Bola to jednoducho úľava dostať telefonát od kouča. Čakal som na to dlho... a bolo to veľmi emočné," dodal Nelson.
Zdroj: SITA.sk - Prekonal zriedkavú formu rakoviny a teraz si zahrá na MS za Kanadu. Lopta bola súčasťou jeho terapie v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanadský futbalista Jayden Nelson mal veľký sen - venovať sa profesionálne športu, ktorý miluje. No strasti, ktoré musel zažiť, ho mnohému naučili.
Nakoniec však prekonal rakovinu a v súčasnosti je v nominácii "javorových listov" na majstrovstvá sveta, ktoré krajina spoluorganizuje so Spojenými štátmi americkými a Mexikom.
Keď mal iba 18 mesiacoch, tak mu diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny semenníkov. Choroba sa mu neskôr dostala aj do pľúc. Rodičom sa oznámilo, že akýkoľvek aktívny životný štýl vrátane športu nebude možný.
Hoci nebol v prvotnom pláne trénera Jesseho Marscha a bol len náhradníkom zraneného Marcela Floresa, to Nelsonovi nemusí vôbec prekážať - je súčasťou svetového šampionátu.
"Je to splnený sen, najmä s majstrovstvami sveta doma a prekonaním rakoviny. Je to veľká vec. Je to jednoducho inšpirácia pre mnohých ľudí, ktorí chcú v živote dosiahnuť veľké veci, a dúfam, že ja budem môcť byť tým človekom, ku ktorému budú môcť vzhliadať," povedal pre web torontosun.com.
Keď bol ako malý v nemocnici v Toronte, futbal sa možno nevedomky stal súčasťou jeho terapie. Jeho matka a zdravotná sestra našli miniatúrnu futbalovú loptu v krabici s hračkami na onkologickom oddelení. Hral sa s ňou po chodbách, kým ho kamaráti nevarovali, že sa blíži personál.
"Pre mňa je to viac než len byť súčasťou národného tímu hrať na MS. Je to skôr skvelá správa pre deti, ktoré túžia po niečom veľkom vo svojom živote," prezradil Nelson ďalej.
Nebude patriť k lídrom Kanady a možno si ani nepripíše nejakú minutáž, no ak by predsa len vstúpil na ihrisko, pre 23-ročného hráča to bude nezabudnuteľný zážitok do konca života. Najmä preto, keďže v okolí Toronta vyrastal a práve tam sa odohrá úvodný duel tejto krajiny proti Bosne a Hercegovine od 21.00 h.
"Mojou mentalitou pri vstupe na ihrisko nebude snažiť sa chrániť to, čo som už dokázal, ale snažiť sa vytvoriť si novú reputáciu zakaždým, keď vstúpim na trávnik. Bola to jednoducho úľava dostať telefonát od kouča. Čakal som na to dlho... a bolo to veľmi emočné," dodal Nelson.
Zdroj: SITA.sk - Prekonal zriedkavú formu rakoviny a teraz si zahrá na MS za Kanadu. Lopta bola súčasťou jeho terapie v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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