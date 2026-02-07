|
Sobota 7.2.2026
Meniny má Vanda
07. februára 2026
HONOR Choice Watch 2 Pro a HONOR Choice Earbuds X8i oficiálne prichádzajú na slovenský trh
Nositeľné novinky s dôrazom na prémiový dizajn a pokročilé funkcie sú už dostupné v predaji, pričom od februára prinesú aj exkluzívnu ponuku v rámci ekosystému HONOR
Spoločnosť HONOR, popredný svetový dodávateľ inteligentných zariadení, dnes oficiálne spustila na slovenskom trhu predaj dvoch kľúčových noviniek zo svojho ekosystému. Inteligentné hodinky HONOR Choice Watch 2 Pro a bezdrôtové slúchadlá HONOR Choice Earbuds X8i predstavujú ideálnu kombináciu štýlu a technologickej vyspelosti. Obe zariadenia sú navrhnuté tak, aby používateľom uľahčili každodenný život, zlepšili monitoring zdravia a poskytli špičkový audio zážitok za dostupnú cenu.
HONOR Choice Watch 2 Pro: Špičkový displej a precízny monitoring
Nové inteligentné hodinky HONOR Choice Watch 2 Pro nastavujú nový štandard vo svojej triede. Dominantou zariadenia je veľký 1,97 palcový[1] AMOLED displej s mimoriadne tenkým rámikom iba 1,8 mm, vďaka čomu pomer obrazovky k telu dosahuje až 82 %. Displej podporuje funkciu Always-on Display (AOD), ktorá umožňuje mať dôležité informácie neustále na očiach.
Hodinky vynikajú nielen vizuálne, ale aj konštrukčne – ich kovové telo má hrúbku len 9,99 mm a hmotnosť príjemných 29 gramov[2]. K pohodliu prispieva aj praktická otočná korunka pre intuitívne ovládanie a podpora rýchloupínacieho remienka, ktorý umožňuje bleskovú výmenu podľa vášho štýlu.
Pre športovcov je pripravených viac ako 120 tréningových režimov, pričom presnosť merania v teréne zaisťuje vstavaný satelitný systém. Novinkou je integrácia barometra a kompasu, čo ocenia najmä milovníci turistiky.
Hodinky sú odolné voči vode do 5 ATM[3] a ponúkajú komplexnú analýzu kvality spánku, dychové cvičenia, sledovanie menštruačného cyklu či praktické funkcie ako ovládanie fotoaparátu na diaľku a relaxačné minihry. V krízových situáciách poteší funkcia SOS núdzového volania jedným dotykom[4].
Batéria s kapacitou 360 mAh zabezpečí 14-dňovú výdrž pri typickom používaní alebo 5 dní pri neustále aktivovanom AOD režime[5]. Samozrejmosťou je podpora Bluetooth volaní priamo z hodiniek.
HONOR Choice Earbuds X8i: Budúcnosť zvuku s Bluetooth 6.0
Nové slúchadlá HONOR Choice Earbuds X8i nie sú len obyčajným doplnkom, ale inteligentným spoločníkom, ktorý sa dokáže prispôsobiť akustickému prostrediu používateľa. Jadrom ich inovácií je technológia Inteligentného hlbokého potlačenia hluku 3.0 (ANC), ktorá dosahuje úroveň až 50 dB[6]. Na rozdiel od bežných systémov však tento model pracuje adaptívne. Slúchadlá neustále analyzujú okolitý ruch a automaticky prepínajú medzi ultra režimom pre odhlučnenie motorov lietadiel, stredným režimom pre hluk rušnej ulice a útulným režimom, ktorý v tichej kancelárii eliminuje jemné rozptyľovanie.
Výnimočný dôraz bol kladený na zrozumiteľnosť hovorov. Vďaka zostave troch mikrofónov a pokročilému algoritmu hlbokej neurónovej siete (DNN) dokážu slúchadlá odfiltrovať rušivé vplyvy okolia tak efektívne, že príjemca na druhej strane vás bude jasne počuť aj vtedy, ak sa pohybujete v silnom vetre s rýchlosťou až 36 km/h[7]. O samotnú kvalitu reprodukcie sa stará 12 mm menič, ktorý v spolupráci s dekódovaním AAC a SBC doručuje plné basy a vyvážené výšky.
Z hľadiska konektivity ide o jeden z prvých modelov na trhu s podporou úplne nového štandardu Bluetooth 6.0. Tento protokol prináša revolučnú presnosť pri lokalizácii zariadení, takmer nulovú latenciu pri hraní hier a výrazne stabilnejšie spojenie v priestoroch s vysokým rušením signálu. Aj napriek hmotnosti len 4,5 gramu na jedno slúchadlo ponúka tento model extrémnu energetickú efektivitu. V kombinácii s nabíjacím puzdrom, ktoré v sebe ukrýva 510 mAh batériu, si používateľ môže vychutnať až 44 hodín[8] počúvania.
Slúchadlá podporujú stabilné pripojenie k dvom zariadeniam súčasne (Dual-link). To je ideálne pre používateľov, ktorí potrebujú plynule prepínať medzi videohovormi na notebooku a hudbou v telefóne. Vďaka certifikácii IP54 sú slúchadlá odolné voči prachu a striekajúcej vode, takže sú vhodné aj na intenzívne športovanie.
Ceny, dostupnosť a špeciálna akcia
Predaj oboch zariadení na Slovensku odštartoval 29. januára 2026. Odporúčaná maloobchodná cena pre inteligentné hodinky HONOR Choice Watch 2 Pro je stanovená na 99 eur. Bezdrôtové slúchadlá HONOR Choice Earbuds X8i si zákazníci môžu zakúpiť za odporúčanú cenu 49 eur.Pre zákazníkov, ktorí hľadajú kompletné technologické riešenie, pripravil HONOR špeciálnu uvádzaciu akciu. Od 3. februára 2026 sa dostupnosť oboch produktov rozšíri aj do ponuky operátora O2 a na oficiálny e-shop honorslovensko.sk. Pri zakúpení akéhokoľvek smartfónu HONOR získajú zákazníci nárok na 50 % zľavu na nákup hodiniek Choice Watch 2 Pro alebo slúchadiel Choice Earbuds X8i. Zákazníci mobilného operátora Telekom môžu obe nové zariadenia získať ako darček pri kúpe HONOR Magic8 Lite už za 289 €.
[1] Displej má zaoblený dizajn rohov, pričom čierny rám na ľavej a pravej strane je 1,8 mm a na hornej a dolnej strane 2,1 mm. Pri meraní podľa štandardného obdĺžnikového tvaru je uhlopriečka obrazovky 1,97 palca (skutočná viditeľná plocha je o niečo menšia). Údaje pochádzajú z laboratórií Zhouhai, skutočné rozmery sa môžu mierne líšiť; pre presnosť sa riaďte fyzickým produktom.
[2] Údaje pochádzajú z laboratórií Zhouhai, skutočné merania sa môžu mierne líšiť; prosím, riaďte sa skutočným fyzickým produktom.
[3] Spĺňa požiadavky normy ISO 22810:2010 na úroveň ochrany 5ATM, čo znamená, že odolá tlaku zodpovedajúcemu statickej hĺbke 50 metrov po dobu 10 minút, avšak táto hodnota nepredstavuje skutočnú vodotesnosť v hĺbke 50 metrov. Zároveň spĺňa požiadavky úrovne ochrany IP68 podľa normy IEC 60529:2013. Možno používať pri vodných aktivitách v plytkej vode, ako je plávanie v bazéne alebo pri mori, ako aj počas cvičenia, daždivých dní a umývania rúk. Po ponorení do vody alebo vodných aktivitách prosím okamžite očistite zvyšky vody z oblasti reproduktora, prípadne použite funkciu odvodnenia na odstránenie zvyšnej vody, ktorá by mohla ovplyvniť výkon reproduktora. Vodotesnosť nie je trvalá a jej účinnosť sa používaním môže časom znižovať.
[4] Funkcia SOS s jedným tlačidlom vyžaduje, aby hodinky boli trvalo pripojené k telefónu cez Bluetooth a aby bola na hodinkách aktivovaná funkcia SOS pre tiesňové kontakty a tieto kontakty nastavené. Po rýchlom stlačení horného tlačidla na hodinkách päťkrát za sebou sa automaticky spustí volanie na tiesňové kontakty.
[5] Údaje o výdrži batérie pochádzajú z laboratória Zhouhai a sú založené na výsledkoch testov vykonaných v nasledujúcich používateľských scenároch: predvolené továrenské nastavenia, Bluetooth pripojenie k telefónu počas 24 hodín denne, monitorovanie srdcového tepu 2 hodiny denne, meranie srdcového tepu raz denne, meranie okysličenia krvi dvakrát denne, vedecké sledovanie spánku v noci počas 7 hodín denne, synchronizácia údajov s aplikáciou 20-krát denne, Bluetooth hovory 30 minút týždenne, priemerne 90 minút cvičenia týždenne, zapnuté notifikácie správ (50 správ, 6 pripomienok hovorov a 3 pripomienky budíka denne) a čas rozsvietenia displeja 200-krát denne. Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v dôsledku individuálnych rozdielov medzi produktmi, spôsobu používania a vplyvu prostredia. Pre presnejšie informácie sa, prosím, riaďte skutočnými podmienkami používania.
[6] 50 dB predstavuje maximálny dosiahnuteľný účinok potlačenia hluku. Údaje pochádzajú z laboratória a sú založené na testoch na reálnych ľuďoch. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti ucha používateľa, ušných koncoviek, spôsobu nosenia, fyzickej aktivity a iných podmienok.
[7] Pri nosení slúchadiel, s ich orientáciou proti vetru a umiestnením pod uhlom 90 stupňov, je anemometer umiestnený v mieste nosenia slúchadiel. Keď rýchlosť vetra dosiahne 36 km/h, zabezpečte, aby sa hlas prenášaný mikrofónom slúchadiel k druhej strane (hovor do siete) dal normálne preniesť bez straty hlasu.
[8] Údaje o výdrži batérie pochádzajú z laboratória. Ide o výsledok testu vykonaného za podmienok vypnutého potlačenia hluku, používania kodeku AAC a prehrávania hudby pri 50 % hlasitosti. Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v dôsledku faktorov, ako sú napríklad hlasitosť, zdroj zvuku, prostredie, funkcie produktu a návyky používania.
