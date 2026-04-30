Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Hraničná kontrola udrela na východnej hranici Slovenska, prevádzač pomáhal desiatim Ukrajincom
Vyšetrovateľ už začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu prevádzačstva. Policajti riešili nelegálnu migráciu na východnej hranici. Ako priblížil hovorca Prezídia ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ už začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu prevádzačstva.
Policajti riešili nelegálnu migráciu na východnej hranici. Ako priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v utorok 28. apríla príslušníci oddelenia hraničnej kontroly obmedzili na osobnej slobode Ukrajinca, ktorý je podozrivý z toho, že pomáhal skupine osôb prekročiť vonkajšiu hranicu SR.
„Podľa našich doterajších zistení mal podozrivý muž sprevádzať celkovo desať osôb štátnej príslušnosti Ukrajiny z územia Ukrajiny na územie SR a následne im napomáhať v presune cez lesný porast do vnútrozemia, kde bol pristihnutý priamo pri čine,“ priblížila polícia. Vyšetrovateľ už začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu prevádzačstva. Zvyšné osoby predviedli na príslušné útvary pre vykonanie ďalších potrebných úkonov.
Prípad si na ďalšie konanie prevzala jednotka nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Jej vyšetrovať vzniesol obvinenie jednej osobe, konkrétne prevádzačovi. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Hraničná kontrola udrela na východnej hranici Slovenska, prevádzač pomáhal desiatim Ukrajincom © SITA Všetky práva vyhradené.
