 Štvrtok 30.4.2026
 Meniny má Anastázia
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Zo zahraničia

30. apríla 2026

Svetové médiá vyzývajú na umožnenie vstupu novinárov do Pásma Gazy


Tagy: Izraelská vláda Izraelsko-palestínsky konflikt Novinári Pásmo Gazy

Desiatky redakcií upozorňujú na obmedzenia spravodajstva a žiadajú nezávislý prístup do konfliktnej oblasti.



30.4.2026 (SITA.sk) - Desiatky redakcií upozorňujú na obmedzenia spravodajstva a žiadajú nezávislý prístup do konfliktnej oblasti.

Vedúci predstavitelia viac ako troch desiatok globálnych spravodajských organizácií vo štvrtok vyzvali Izrael, aby umožnil zahraničným novinárom nezávislý vstup do Pásma Gazy.


V otvorenom liste upozornili, že izraelské úrady už vyše dva a pol roka bránia zahraničným reportérom vo voľnom prístupe na toto územie.



Zvučné mená


Medzi signatármi sú aj redakcie denníkov The New York Times, The Washington Post a Le Monde, verejnoprávna stanica BBC, ako aj tlačové agentúry Associated Press (AP), Reuters a Agence France-Presse (AFP).


„V každom konflikte čelia novinári obmedzeniam prístupu do vojnových oblastí. Gaza je však iná. Už viac než 930 dní Izrael bráni zahraničným reportérom nezávisle vstúpiť na toto územie,“ uvádza sa v liste.



Obmedzený prístup


Od začiatku vojny v októbri 2023, ktorú vyvolal útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, môžu zahraniční novinári vstupovať do Pásma Gazy len výnimočne a výlučne v sprievode izraelskej armády. Podľa signatárov to výrazne obmedzuje nezávislé informovanie.


„Byť priamo na mieste je nevyhnutné,“ zdôrazňujú signatári v liste a pripomínajú, že v iných konfliktoch majú zahraniční dopisovatelia väčší priestor na samostatnú prácu.


Autori zároveň upozorňujú, že hlavnú záťaž spravodajstva nesú miestni palestínski novinári, ktorí podľa nich potrebujú väčšiu ochranu. Výzva prichádza v čase, keď v oblasti platí prímerie a intenzita bojov poklesla.




Zdroj: SITA.sk - Svetové médiá vyzývajú na umožnenie vstupu novinárov do Pásma Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská vláda Izraelsko-palestínsky konflikt Novinári Pásmo Gazy
nasledujúci článok >>
Hraničná kontrola udrela na východnej hranici Slovenska, prevádzač pomáhal desiatim Ukrajincom
<< predchádzajúci článok
Izrael podľa Inštitútu ľudských práv uniesol slovenského občana, Blanár dostal otvorený list

