 Utorok 19.5.2026
 Meniny má Gertrúda
 24hod.sk    Šport

19. mája 2026

Hrivík pozná recept na Slovincov. Slováci trénovali presilové hry, čo chcú v zápase využiť – FOTO


Zatiaľ čo prvé dve stretnutie hrali Slováci o 12.20 h, tentoraz ich čaká večerný duel o 20.20 h.



19.5.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ čo prvé dve stretnutie hrali Slováci o 12.20 h, tentoraz ich čaká večerný duel o 20.20 h.




Fotografie MS v hokeji 2026 (pondelok 18. máj): Kanada vybavila Dánsko za tretinu, hrali sa aj zápasy Fínsko – USA a Švédsko – Česko




Slovenskí hokejisti si od 20.20 h zahrajú tretí zápas na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku proti Slovinsku. Favoritmi sú hráči spod Tatier, hoci súperi prekvapivo zdolali Česko po predĺžení.

Nepôjde o ľahký zápas, najmä, ak bude protivníkom chytať hrdina v bránke Lukáš Horák. Narodil sa v českom meste Most, no už niekoľko rokov reprezentuje inú krajinu.

Duel bude náročný


Kapitán Slovenska Marek Hrivík si uvedomuje, že duel bude náročný, keďže Slovinci majú "húževnaté mužstvo a nechýbajú im ani zruční hráči".

Po nečakanej výhre nad Čechmi ide o zdvihnutý prst aj pre hokejistov spod Tatier. "Myslím si však, že keď budeme hrať tak, ako máme, tak by sme duel mali v pohode zvládnuť," prezradil pre web sport.sk.



Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 porazilo Nórsko: Famózny Hlavaj, gól do šatne aj víťazný Hrivíka (fotografie)




Voľný deň využili na oddych. "Rozkorčuľovanie sme mali také rozcvičovacie, po pondelkovom (18.5.) oddychu. Snažili sme však natrénovať aj nejaké veci na presilovke, verím, že to proti Slovincom využijeme," povedal 34-ročný rodák z Čadce.

Odlišná príprava?


Zatiaľ čo prvé dve stretnutie hrali Slováci o 12.20 h, tentoraz ich čaká večerný duel o 20.20 h. Pripravovali sa na to nejako odlišne, než sú zvyknutí?



Ako Slovensko porazilo Taliansko. Chytal Gajan, prvý gól dal Hrivík, druhý padol do „šatne" a vyšla aj spolupráca bratov (fotografie)




"Režim bude iný, pôjde o veľmi dlhý deň, budeme čakať na duel. Dva večerné zápasy nás ešte po dnešku budú čakať, takže si na to musíme trochu zvyknúť. Nejak si nastaviť deň tak, aby sme boli večer pripravení," dodal Hrivík.



V základnej skupine B sú vyššie hokejisti spod Tatier, ktorým patrí 3. miesto so šiestimi bodmi. Slovinci majú o štyri body menej a sú šiesti, no zatiaľ strácajú len jeden bod na postup do štvrťfinále.

Zdroj: SITA.sk - Hrivík pozná recept na Slovincov. Slováci trénovali presilové hry, čo chcú v zápase využiť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

