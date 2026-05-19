|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 19.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gertrúda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. mája 2026
Hrivík pozná recept na Slovincov. Slováci trénovali presilové hry, čo chcú v zápase využiť – FOTO
Tagy: MS v hokeji 2026 tabuľka
Zatiaľ čo prvé dve stretnutie hrali Slováci o 12.20 h, tentoraz ich čaká večerný duel o 20.20 h.
Zdieľať
19.5.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ čo prvé dve stretnutie hrali Slováci o 12.20 h, tentoraz ich čaká večerný duel o 20.20 h.
Slovenskí hokejisti si od 20.20 h zahrajú tretí zápas na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku proti Slovinsku. Favoritmi sú hráči spod Tatier, hoci súperi prekvapivo zdolali Česko po predĺžení.
Nepôjde o ľahký zápas, najmä, ak bude protivníkom chytať hrdina v bránke Lukáš Horák. Narodil sa v českom meste Most, no už niekoľko rokov reprezentuje inú krajinu.
Kapitán Slovenska Marek Hrivík si uvedomuje, že duel bude náročný, keďže Slovinci majú "húževnaté mužstvo a nechýbajú im ani zruční hráči".
Po nečakanej výhre nad Čechmi ide o zdvihnutý prst aj pre hokejistov spod Tatier. "Myslím si však, že keď budeme hrať tak, ako máme, tak by sme duel mali v pohode zvládnuť," prezradil pre web sport.sk.
Voľný deň využili na oddych. "Rozkorčuľovanie sme mali také rozcvičovacie, po pondelkovom (18.5.) oddychu. Snažili sme však natrénovať aj nejaké veci na presilovke, verím, že to proti Slovincom využijeme," povedal 34-ročný rodák z Čadce.
Zatiaľ čo prvé dve stretnutie hrali Slováci o 12.20 h, tentoraz ich čaká večerný duel o 20.20 h. Pripravovali sa na to nejako odlišne, než sú zvyknutí?
"Režim bude iný, pôjde o veľmi dlhý deň, budeme čakať na duel. Dva večerné zápasy nás ešte po dnešku budú čakať, takže si na to musíme trochu zvyknúť. Nejak si nastaviť deň tak, aby sme boli večer pripravení," dodal Hrivík.
V základnej skupine B sú vyššie hokejisti spod Tatier, ktorým patrí 3. miesto so šiestimi bodmi. Slovinci majú o štyri body menej a sú šiesti, no zatiaľ strácajú len jeden bod na postup do štvrťfinále.
Zdroj: SITA.sk - Hrivík pozná recept na Slovincov. Slováci trénovali presilové hry, čo chcú v zápase využiť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-pondelok-18-maj-kanada-vybavila-dansko-za-tretinu-hrali-sa-aj-zapasy-finsko-usa-a-svedsko-cesko/">Fotografie MS v hokeji 2026 (pondelok 18. máj): Kanada vybavila Dánsko za tretinu, hrali sa aj zápasy Fínsko – USA a Švédsko – Česko
Slovenskí hokejisti si od 20.20 h zahrajú tretí zápas na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku proti Slovinsku. Favoritmi sú hráči spod Tatier, hoci súperi prekvapivo zdolali Česko po predĺžení.
Nepôjde o ľahký zápas, najmä, ak bude protivníkom chytať hrdina v bránke Lukáš Horák. Narodil sa v českom meste Most, no už niekoľko rokov reprezentuje inú krajinu.
Duel bude náročný
Kapitán Slovenska Marek Hrivík si uvedomuje, že duel bude náročný, keďže Slovinci majú "húževnaté mužstvo a nechýbajú im ani zruční hráči".
Po nečakanej výhre nad Čechmi ide o zdvihnutý prst aj pre hokejistov spod Tatier. "Myslím si však, že keď budeme hrať tak, ako máme, tak by sme duel mali v pohode zvládnuť," prezradil pre web sport.sk.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-fotografie-a-goly-zo-zapasu-slovensko-norsko-na-ms-v-hokeji-2026-hlavaj-pospisil-hrivik-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 porazilo Nórsko: Famózny Hlavaj, gól do šatne aj víťazný Hrivíka (fotografie)
Voľný deň využili na oddych. "Rozkorčuľovanie sme mali také rozcvičovacie, po pondelkovom (18.5.) oddychu. Snažili sme však natrénovať aj nejaké veci na presilovke, verím, že to proti Slovincom využijeme," povedal 34-ročný rodák z Čadce.
Odlišná príprava?
Zatiaľ čo prvé dve stretnutie hrali Slováci o 12.20 h, tentoraz ich čaká večerný duel o 20.20 h. Pripravovali sa na to nejako odlišne, než sú zvyknutí?
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-taliansko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko porazilo Taliansko. Chytal Gajan, prvý gól dal Hrivík, druhý padol do „šatne“ a vyšla aj spolupráca bratov (fotografie)
"Režim bude iný, pôjde o veľmi dlhý deň, budeme čakať na duel. Dva večerné zápasy nás ešte po dnešku budú čakať, takže si na to musíme trochu zvyknúť. Nejak si nastaviť deň tak, aby sme boli večer pripravení," dodal Hrivík.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-taliansko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko porazilo Taliansko. Chytal Gajan, prvý gól dal Hrivík, druhý padol do „šatne“ a vyšla aj spolupráca bratov (fotografie)
V základnej skupine B sú vyššie hokejisti spod Tatier, ktorým patrí 3. miesto so šiestimi bodmi. Slovinci majú o štyri body menej a sú šiesti, no zatiaľ strácajú len jeden bod na postup do štvrťfinále.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Zdroj: SITA.sk - Hrivík pozná recept na Slovincov. Slováci trénovali presilové hry, čo chcú v zápase využiť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS v hokeji 2026 tabuľka
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Svetový šampionát v Severnej Amerike láka najslávnejších trénerov do medzinárodného súboja
Svetový šampionát v Severnej Amerike láka najslávnejších trénerov do medzinárodného súboja
<< predchádzajúci článok
Prekvapenie pred MS 2026! Neuer by nemal chýbať v nominácii Nemecka, možno bude aj jednotkou
Prekvapenie pred MS 2026! Neuer by nemal chýbať v nominácii Nemecka, možno bude aj jednotkou