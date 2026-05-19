Prekvapenie pred MS 2026! Neuer by nemal chýbať v nominácii Nemecka, možno bude aj jednotkou


Veterán Manuel Neuer sa po dvoch rokoch pravdepodobne vráti do nemeckej reprezentácie. Skúsený brankár Manuel Neuer je pripravený na prekvapujúci návrat do nemeckej reprezentácie pre majstrovstvá sveta, ...



19.5.2026 (SITA.sk) - Veterán Manuel Neuer sa po dvoch rokoch pravdepodobne vráti do nemeckej reprezentácie.


Skúsený brankár Manuel Neuer je pripravený na prekvapujúci návrat do nemeckej reprezentácie pre majstrovstvá sveta, ktoré sa začnú už o necelý mesiac a uskutočnia sa v USA, Kanade a Mexiku. Mal by byť dokonca jednotkou tímu, a to dva roky po tom, čo sa rozhodol sústrediť len na klub a ukončil reprezentačnú kariéru.

Podľa bulvárneho denníka Bild tréner Julian Nagelsmann informoval hráčov vrátane potenciálnej jednotky Olivera Baumanna, že 40-ročný Neuer bude zaradený do kádra na MS, ktorú zverejní vo štvrtok.

Nagelsmann v sobotu v televízii Sky Germany nepriamo reagoval na správy o Neuerovom návrate, keď sa k nim odmietol vyjadriť. Nemecká futbalová federácia (DFB) taktiež odmietla komentovať tieto informácie pri kontakte s agentúrou SID, dcérskou spoločnosťou AFP.

Neuer ukončil reprezentačnú kariéru po majstrovstvách Európy 2024, v najcennejšom drese absolvoval 124 zápasov. V piatok predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov o ďalší rok až do leta 2027.

Tréner Nagelsmann doteraz jasne podporoval Baumanna ako jednotku na tohtoročnom svetovom šampionáte, keďže Marc-André ter Stegen zápasil so sériou zranení.

Neuer sa počas sezóny ukázal v dobrej forme a získal ocenenie muža zápasu pri triumfe Bayernu 2:1 nad Realom Madrid vo štvrťfinále Ligy majstrov. Zranenia však sú čoraz väčším problémom. Neuer vynechal niekoľko zápasov kvôli svalovému zraneniu lýtka na tej istej nohe, ktorú si zlomil pri lyžiarskom úraze v roku 2022.

V poslednom bundesligovom zápase sezóny v sobotu bol po hodine hry vystriedaný pre opakujúce sa zranenie a jeho štart v nedeľňajšom finále Nemeckého pohára proti Stuttgartu je otázny.


Zdroj: SITA.sk - Prekvapenie pred MS 2026! Neuer by nemal chýbať v nominácii Nemecka, možno bude aj jednotkou © SITA Všetky práva vyhradené.

