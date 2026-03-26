Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
Huliak hovorí o zlyhaní fondu na podporu umenia, folklórne festivaly opäť zachraňuje štát
Tagy: Minister cestovného ruchu a športu SR Parlamentný výbor pre kultúru a médiá Platforma Otvorená kultúra!
Ministerstvo cestovného ruchu a športu opäť zachraňuje folklórne festivaly, povedal minister cestovného ...
26.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu opäť zachraňuje folklórne festivaly, povedal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Strana vidieka). Na úvod vyjadril poľutovanie nad tým že Slovensko opäť zažíva déjà vu z predchádzajúceho roka. Pripomenul, že v tej istej miestnosti, v ktorej stoja s organizátormi významných folklórnych slovenských festivaloch, s nimi stáli aj v roku 2025.
"Vtedy sme z Tiposu a Slovakia Travel vysupľovali Fond na podporu umenia (FPU) a ministerstvo kultúry v tom slova zmysle, že sme folklórne podujatia vydotovali 317-tisíc eurami, aby vôbec mohli vzniknúť," pripomenul Huliak. Upozornil, že festivaly sa organizujú aj rok dopredu. Súčasne zdôraznil, že FPU má dostatok peňazí pre podporu zachovania slovenského nehmotného kultúrneho dedičstva. Situáciu, do ktorej tak FPU dostal festivaly, by tak čiastočne vedeli vykryť cez rezort cestovného ruchu a Tipos.
Poslanec Roman Malatinec (Strana vidieka) dodal, že FPU mal šancu na reformu. "Ale prax ukazuje to, že tento fond nám stále nefunguje, ako by si predstavovali kultúrne inštitúcie, a to nielen z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Vnímam podnety aj z Otvorenej kultúry a ďalších iných organizácií z celého Slovenska. Po dvoch rokoch tejto zmeny tento fond neslúži týmto usporiadateľom tak, ako by sme si predstavovali," povedal Malatinec.
Organizátori festivalov sa sťažujú napríklad na to, že rozhodovanie o podpore je veľmi pomalé, nepredvídateľné a nevedia, na čo sa majú pripraviť. FPU dokonca neakceptuje niektoré rozpočtové položky ako oprávnené aj na spolufinancovanie.
Ohrozený je napríklad aj festival Jánošíkove dni v Terchovej. Slovensko si napríklad týmto festivalom podľa Malatinca koleduje o veľkú blamáž, keďže ide o veľký päťdňový festival s medzinárodným významom a je súčasťou medzinárodnej organizácie CIOFF. Starosta Terchovej Jozef Dávidík priblížil, že tento rok má byť už 64. ročník festivalu.
S FPU majú pritom podpísanú trojročnú zmluvu. "Pár dní dozadu sme sa z médií dozvedeli, že nebudeme tento rok podporení a že sa tá trojročná zmluva ruší. My sme však zatiaľ ako obec nedostali žiadne vyrozumenie o tom, že sme niečo porušili alebo o tom, že sa oficiálne zmluva ruší. Otázkou je, či nám v najbližšej dobe toto vyrozumenie príde a bude zdôvodnené, prečo je zmluva zrušená a z akých dôvodov. Zmluva sa dá rušiť, ale musí byť vysvetlené, z akých dôvodov. Takže čakáme," uviedol starosta Terchovej. Napriek problémom ubezpečil, že festival sa uskutoční.
Podľa Malatinca je si potrebné uvedomiť, že ide o veľké festivaly, ktoré majú aj 1 600 účinkujúcich a veľké organizačné štáby, ktoré musia podujatie zabezpečiť. "Keď im nechcú akceptovať ani stravovanie účinkujúcich, tak akým spôsobom má človek vydržať tri alebo štyri dni na festivale, keď aj z vlastných prostriedkov sú ochotní si to zaplatiť a fond im to nezaráta do spolufinancovania a nechce to akceptovať," priblížil poslanec jeden z príkladov.
Na základe podnetov od organizátorov festivalov bude iniciovať výbor pre kultúru a médiá. Poslanec na ňom bude okrem iného informovať aj o tom, že legislatíva FPU je nedostatočná a nefunkčná. "Pohár trpezlivosti pretiekol," vyhlásil Malatinec.
Poslanec bude otvorenie komunikovať aj s Otvorenou kultúrou. "Chcem, aby sme sa na to pozreli nie politicky ale vecne, aby kultúra na Slovensku fungovala. Zvolám stretnutie v Národnej rade SR v kinosále, kde pozvem poslancov, ktorí majú záujem o to, aby sa táto problematika vyriešila a budeme sa baviť o zmene tohto zákona, pretože dopady sú ďaleko rozsiahlejšie," doplnil poslanec s tým, že v piatok 27. marca odnesie do parlamentu návrh zákona o zmene FPU
Zdroj: SITA.sk - Huliak hovorí o zlyhaní fondu na podporu umenia, folklórne festivaly opäť zachraňuje štát © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika fungovania Fondu na podporu umenia
Ohrozený festival v Terchovej
Organizátori upozorňujú na problémy
