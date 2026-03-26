 24hod.sk    Počítače

26. marca 2026

HONOR Magic8 Pro získal prestížne ocenenia od odborníkov z Android Central a Android Headlines



Inovatívny smartfón HONOR Magic8 Pro dosiahol významné uznanie v technologickom priemysle, keď získal odznak Android Central Recommended a vysoko cenené ocenenie Android Headlines Editor’s Choice.



HONOR Magic8 Pro získal prestížne ocenenia od odborníkov z Android Central a Android Headlines

Tieto pocty vyzdvihujú výnimočný pokrok zariadenia v oblasti technológií, užívateľského zážitku a celkového výkonu.

Popredné svetové médiá jednotne ocenili HONOR Magic8 Pro za jeho prelomové funkcie a sofistikovaný dizajn. Portál Android Central, ktorý je vplyvným hlasom v ekosystéme Android, udelil zariadeniu ocenenie Recommended a vo svojom verdikte uviedol: „Od špičkového OLED displeja s doposiaľ najpokročilejšími funkciami na ochranu zraku, až po teleobjektív, ktorý vytvára zábery blízke kvalite zrkadloviek – toto je doteraz najpôsobivejší telefón od spoločnosti HONOR.“  Toto uznanie podčiarkuje vynikajúce vizuálne možnosti zariadenia a jeho fotografické funkcie na profesionálnej úrovni.

Svoju pozíciu medzi elitnými smartfónmi HONOR Magic8 Pro potvrdil aj získaním prestížnej ceny Editor's Choice od Android Headlines. Ich recenzia zdôraznila najmä komfort a ergonómiu: „HONOR Magic8 Pro je pravdepodobne najpohodlnejší veľký smartfón s obrazovkou 6,7 palca alebo viac, aký som kedy držal v ruke.“ Táto pochvala odráža snahu značky HONOR spájať vysoký výkon s ergonomickým dizajnom, čo zaručuje pohodlie aj pre používateľov, ktorí preferujú väčšie displeje.

HONOR Magic8 Pro pokračuje v definovaní nových štandardov na trhu prémiových smartfónov a ponúka používateľom bezkonkurenčnú kombináciu špičkového displeja, fotografického výkonu a nadštandardného pohodlia pri používaní.

HONOR Magic8 Pro je na slovenskom trhu aktuálne dostupný u operátorov a tiež v sieti maloobchodných predajcov. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 299 eur, pričom v rámci aktuálnych marcových akcií môžu zákazníci získať bonus až do výšky 100 eur a hodnotné darčeky v podobe tabletu HONOR Pad X9a na oficiálnom e-shope honorslovensko.sk.


