Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
HONOR Magic8 Pro získal prestížne ocenenia od odborníkov z Android Central a Android Headlines
Inovatívny smartfón HONOR Magic8 Pro dosiahol významné uznanie v technologickom priemysle, keď získal odznak Android Central Recommended a vysoko cenené ocenenie Android Headlines Editor’s Choice.
Tieto pocty vyzdvihujú výnimočný pokrok zariadenia v oblasti technológií, užívateľského zážitku a celkového výkonu.
Popredné svetové médiá jednotne ocenili HONOR Magic8 Pro za jeho prelomové funkcie a sofistikovaný dizajn. Portál Android Central, ktorý je vplyvným hlasom v ekosystéme Android, udelil zariadeniu ocenenie Recommended a vo svojom verdikte uviedol: „Od špičkového OLED displeja s doposiaľ najpokročilejšími funkciami na ochranu zraku, až po teleobjektív, ktorý vytvára zábery blízke kvalite zrkadloviek – toto je doteraz najpôsobivejší telefón od spoločnosti HONOR.“ Toto uznanie podčiarkuje vynikajúce vizuálne možnosti zariadenia a jeho fotografické funkcie na profesionálnej úrovni.
Svoju pozíciu medzi elitnými smartfónmi HONOR Magic8 Pro potvrdil aj získaním prestížnej ceny Editor's Choice od Android Headlines. Ich recenzia zdôraznila najmä komfort a ergonómiu: „HONOR Magic8 Pro je pravdepodobne najpohodlnejší veľký smartfón s obrazovkou 6,7 palca alebo viac, aký som kedy držal v ruke.“ Táto pochvala odráža snahu značky HONOR spájať vysoký výkon s ergonomickým dizajnom, čo zaručuje pohodlie aj pre používateľov, ktorí preferujú väčšie displeje.
HONOR Magic8 Pro pokračuje v definovaní nových štandardov na trhu prémiových smartfónov a ponúka používateľom bezkonkurenčnú kombináciu špičkového displeja, fotografického výkonu a nadštandardného pohodlia pri používaní.
HONOR Magic8 Pro je na slovenskom trhu aktuálne dostupný u operátorov a tiež v sieti maloobchodných predajcov. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 299 eur, pričom v rámci aktuálnych marcových akcií môžu zákazníci získať bonus až do výšky 100 eur a hodnotné darčeky v podobe tabletu HONOR Pad X9a na oficiálnom e-shope honorslovensko.sk.
Súvisiace články:
HONOR Magic8 Pro potvrdzuje svoju silu v súboji s profesionálnou fototechnikou (20. 3. 2026)
HONOR získal na MWC 2026 globálne uznanie za inováciu Robot Phone a prvenstvo v segmente skladacích smartfónov s modelom Magic V6 (7. 3. 2026)
Robot Phone hviezdou MWC 2026: CEO spoločnosti HONOR predstavil budúcnosť v znamení umelej inteligencie (5. 3. 2026)
Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro (3. 3. 2026)
HONOR odhaľuje nový HONOR 600 Lite (2. 3. 2026)
HONOR na MWC 2026 posúva svoju víziu AI vpred s robotickým telefónom, humanoidným robotom a modelom Magic V6 (video) (1. 3. 2026)
Trvácnosť ako nová ekonomická priorita: Prečo pri kúpe smartfónu rozhodujú tieto tri kľúčové piliere (26. 2. 2026)
HONOR na MWC 2026: Magic V6 definuje nové hranice odolnosti a ponúka exkluzívny pohľad na budúcnosť AI (25. 2. 2026)
Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro (19. 2. 2026)
HONOR Magic8 Lite nanovo definuje očakávania v strednej triede: Prináša pokročilé funkcie a bezkonkurenčnú hodnotu (9. 2. 2026)
Prečítajte si tiež
Huliak hovorí o zlyhaní fondu na podporu umenia, folklórne festivaly opäť zachraňuje štát
Kniha, ktorá vás naučí žiť slobodnejšie a s menším tlakom na dokonalosť