Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
Nová Steel Stage, divadelný program v Gongu a Meltingpot v Hlubinej - Colours of Ostrava 2026 rozširuje obzory
Festival Colours of Ostrava výrazne posilňuje program mimo hlavných hudobných pódií.
Tri divadelné scény ponúknu predstavenie performance od stand-upu cez komponované programy až po výrazné inscenácie vo veľkej sále. Novinkou tohto ročníka je aj hudobná Steel Stage, ktorá doplní dve najväčšie scény Českej sporiteľne T-Mobile. Lákavý program s hudobníkmi ako Sarah Julia, Joshua Idehen alebo Elín Hall umocní aj okolie výraznou industriálnou zónou Steel Town. Nové mená oznamuje aj diskusné fórum Meltingpot, ktoré je súčasťou Colours of Ostrava av čase festivalu medzi 15. a 18. júlom sa prvýkrát predstaví návštevníkom program kompaktne v oblasti Hlubiny. Momentálne sú vstupenky v cenovej vlne so štvordňovým vstupným za 4 490 korún.
Divadelný program festivalu Colours of Ostrava tento rok ponúkne pestrú prehliadku súčasného humoru, autorského divadla, podcastových projektov aj experimentálnych formátov. Na programe sú stand-up večery, satirické programy, improvizácie alebo jedinečné divadelné diela s presahom k hudbe. Špeciálna pozornosť patrí programu vo veľkej sále Gongu. Popri hudobných vystúpeniach Lenky Dusilovej alebo amerického country ambientu SUSS sa môžu návštevníci tešiť na výber divadelnej produkcie z celej republiky, ako hovorí umelecký riaditeľ Colours of Ostrava Filip Košťálek: „Divadelný program je postavený na autorskom spracovaní silných tém, hudbe a hviezdnej spolupráci. Národní sbírka zlozvyků poprednej českej umelkyne Kateřiny Šedej spracoval jeden z najhranejších domácich autorov Tomáš Dianiška spolu s novocirkusovým súborom Losers Cirque Company a činohercami. Husa na provázku si vzala na paškál slovenské aj české klišé, v predstavení Držím ti miesto rozvibruje Gong zábavným „žúrom”. Domáce Divadlo Petra Bezruče odvážne spracovalo takmer nedotknuteľnú tému futbalového fanúšikovstva v inscenácii Baníček, ale, ale, ale. Do najlepšieho českého divadla predminulého roka na ňu chodia ľudia v šáloch a dresoch, uvidíme, aké bude zloženie festivalového publika. Posledným predstavením tohtoročného programu bude divadelná pocta legende českej hudby Zuzane Navarovej, ktorú na javisko prenieslo Klicperovo divadlo spolu s Ivou Marešovou, kapelou Razam alebo hradeckou filharmóniou. A pak usnu a vstanu je úžasným prepojením divadla, hudby a hradeckej legendy, ktorá na Colours nesmie chýbať.”
Starostlivo volený výber prináša návštevníkom festivalu jedinečnú príležitosť spoznať divadelníkov z celej republiky. Program v hlavnej sále Gongu doplnia dva priestory s ďalšími silnými kusmi vrátane monodrámy Dalajlámova kočka, hry inšpirovanej skutočnými udalosťami Norway.today, absurdnej konverzačnej komédie Shrex: Hra přežití alebo show PiNKBUS slovenský žiadny iný s laureátom ceny Thálie Martinom Talagom. Instantné divadlo, avšak s dlhodobým účinkom, ponúkne Slam Puppetry. Svedomito nepripravení budú My kluci, co spolu chodíme. A nebude chýbať ani festivalová stálica, Stand’artní kabaret divadla VOSTO5. Salvy smiechu navodia obľúbení komici a stand-upové formáty zo Slovenska, ako sú Bekim a Silné reči. Z domácej scény hlásia Tali, Eliška Soukupová, Kateřina Beran Pozor, humor. Nikola Džokič pristaví svoj Balkan Express. A s kvízom to skúsi v Ostrave Nesem vám noviny.
Aj v tomto roku získava Colours of Ostrava podporu štatutárneho mesta Ostrava. Do regiónu sa tak dostanú umelci mimo Moravskosliezskeho kraja a naopak sa návštevníkom z väčšej vzdialenosti otvára príležitosť okúsiť miestnu kultúru. Ako je práve predstavenie z dielne Divadla Petra Bezruče, hovorí primátor mesta Ostrava Jan Dohnal: „Zapojenie ostravskej, respektíve regionálnej kultúrnej scény do programovej skladby festivalu Colours of Ostrava považujem za dobrý, príhodný a žiaduci nápad. Ak dbáme na oprávnenú povesť Ostravy ako mesta kultúry, potom som rád, že na tomto medzinárodne známom festivale môžeme predviesť umenie, ktoré vzniká priamo u nás. Colours of Ostrava sú tak zároveň nebom globálnych hviezd, ako aj arénou ostravských bardov. Aj preto sme dlhoročným hlavným partnerom festivalu a podporujeme ho.”
Tohtoročný festival prinesie aj úplne novú scénu Steel Stage. Tá bude vynikať nielen unikátnym priestorom pre vystupujúcich, ale aj špeciálnou otvorenou zónou Steel Town. Tá bude charakteristická výrazným industriálnym dizajnom - artefakty, skulptúry, mobiliár a samotné dekorácie barov tu budú vytvorené z ocele. Zóna vzniká v spolupráci s generálnym partnerom, oceliarskou skupinou Moravia Steel na čele s Třineckými železárnami, a nadväzuje na industriálny charakter festivalového areálu, v ktorého blízkosti sa stále vyrába. „V bezprostrednej blízkosti festivalu funguje už len Válcovna trub Třineckých železáren, ktorá z českej ocele vyrába bezšvové rúry a vyváža ich do celého sveta. Továreň tu funguje už od roku 1883. V areáli festivalu sme tak doma a jeho návštevníkom chceme ukázať, že oceľ je kľúčový materiál pre každodenný život. Nie je bez nej doprava, energetika, mestá, šport či hudba, ani pódiá veľkých festivalov,” hovorí generálny riaditeľ Třineckých železáren Roman Heide.
Na pódiu Steel Stage sa predstaví pestrá medzinárodná zostava súčasnej alternatívnej hudby. Ukrajinská hudobníčka Maryna Krut prepája tradičnú hru na banduru s moderným folkom a jemnou elektronikou. Slovenská kapela Tolstoys prináša jedinečnú fúziu slovanskej, maorskej, keltskej alebo rómskej kultúry zabalenej do zvuku šesťdesiat rokov starého rocku. Talianska hudobníčka Gaia Banfi predstaví svoj vlaňajší debut, ktorý už stihla odohrať v legendárnom štúdiu KEXP. Z Amsterdamu príde duo Sarah Julia, aby so sebou prinieslo ženskú silu patriarchálneho priemyslu. Svojím špecifickým prednesom vezme dych všetkým poslucháčom performer Joshua Idehen, ktorého čerstvo vydaný album zbiera samé pozitívne kritiky. Islandská pesničkárka Elín Hall bude čerpať zo svojej hereckej kariéry. Škótsky spevák Blair Davie zase zaujme osobitým indie popom s výrazným hlasom. Rovnako ako kolega z anglického Surrey, Harry Strange. Na pódiu vystúpi aj aktuálna držiteľka ocenenia Music Moves Europe, cyperská hudobníčka Della. O bujarú večierkovú atmosféru sa postará obľúbené slovenské duo Malatata. Domácu scénu budú reprezentovať populárni hudobníci Rozálie, Paulie Garand so Štěpánom Urbanom alebo Pokáč. Celkovo sa v programe scény predstaví viac ako tucet mien.
V rámci diskusného fóra Meltingpot organizátori očakávajú opäť viac ako 150 hostí. Momentálne ich festival zverejnil už tri desiatky a ďalšie potvrdené mená každým týždňom pribúdajú. Medzi hosťami tento rok nebudú chýbať osobnosti z oblasti vedy, biznisu, kultúry, médií a verejného života. Diskusie ponúknu pohľad na súčasný svet z mnohých uhlov, od technologických inovácií budúcnosti priemyslu cez otázky bezpečnosti a geopolitiky až po témy duševného zdravia, vzdelávania alebo spoločenskej zodpovednosti.
Generálnym partnerom Meltingpotu je investičná spoločnosť Purposia Group. Spolupráca ukazuje, aký veľký záujem o podporu lokálneho trhu táto debatná platforma vyvoláva. „Meltingpot vnímame ako priestor, kde sa medzi prednášajúcimi pravidelne objavujú špičky vo svojom odbore, osobne ma bavia prednášky o technologických inováciách iných odborov a rôzne aktuálne spoločenské témy. Často si odtiaľ odnášam inšpiráciu, preto som rád, že PURPOSIA Group je tohtoročným partnerom Meltingpotu. Dlhodobo sa snažíme podporovať aktivity spadajúce do spoločenskej zodpovednosti a Meltingpot z nášho pohľadu svojou dramaturgiou zapadá do tejto vízie. Zároveň nás teší, že tu budeme môcť predstaviť fascinujúcu inovatívnu technológiu 3D tlače betónu, ktorá má potenciál výrazne ovplyvniť stavebný sektor, súčasnú architektúru a dizajn,” uvádza CEO PURPOSIA Group Jan Hasík.
Novým hlavným partnerom sú Třinecké železárny, ako opisuje ich generálny riaditeľ Roman Heide. „Do tohtoročného ročníka chceme priniesť závažné otázky sebestačnosti, bezpečnosti a národnej priemyselnej suverenity. Chceme otvorene diskutovať o udržateľnosti a ochrane trhu, ale aj o reštarte priemyslu a premenách ťažkého priemyslu v modernej dobe.”
Svoju scénu predstaví po novom aj Akademie věd České republiky. „Chceli by sme návštevníkov nadchnúť, nechať ich dotknúť sa vedy, opýtať sa na to, čo ich zaujíma,” hovorí za Akadémiu vied Soňa Ehlerová, členka Akademickej rady. Na Colours of Ostrava privezie Akademie věd ČR špičkových vedcov, vedkyne a témy, ktoré dnes hýbu svetom, od umelej inteligencie alebo fungovania ľudského mozgu až po dezinformácie a manipuláciu vo verejnom priestore. „Chceme ukázať, že veda je prirodzenou súčasťou nášho každodenného života,” zdôrazňuje Soňa Ehlerová.
Novinkou je presun celého diskusného programu do oblasti Hlubina, ktorá ponúkne viac priestoru a väčší komfort pre návštevníkov. „Meltingpot je dnes plnohodnotnou súčasťou Colours of Ostrava a jeho význam každoročne rastie. To sa darí aj vďaka záujmu partnerov. Rovnako tak sa nám medzi rečníkmi hlásia desiatky záujemcov. Zo zahraničia tento rok privítame bieloruského spisovateľa a novinára Sashu Filipenka. Svetovo uznávaného odborníka v oblasti inovácií, kreativity a budúcnosti Frederika G. Pferdta. Alebo tallinnského výskumníka z oblasti kyberbezpečnosti a e-governmentu Floriana Marcusa. Z českých osobností prijali pozvanie vedec Daniel Kortus, koreanistka Nina Špitálníková alebo psychiater Jiří Horáček,” dopĺňa k programu umelecký riaditeľ festivalu Filip Košťálek.
Tradične podporia Meltingpot Česká spořitelna alebo Skupina ČEZ. Tá na Colours of Ostrava už tradične zastreší detskú zónu ČEZ Family Park. Aj tento rok budú návštevníci areálu jazdiť na Oranžových kolesách na podporu ostravských organizácií Mikasa a Kola pro Afriku. Vlani pripísali na kontá oboch neziskoviek v súčte viac ako 140 tisíc českých korún.
Hudobný program Colours of Ostrava tento rok ponúkne desiatky koncertov a na niekoľkých scénach predstaví kombináciu svetových hviezd, výrazných mien európskej alebo ázijskej alternatívnej scény a domácich projektov. Medzi oznámenými interpretmi 23. ročníka sú napríklad Twenty One Pilots, Moby, TOMORA, Lorde, Teddy Swims, Skunk Anansie, Audrey Nuna a ďalší. Festival sa uskutoční v unikátnom industriálnom areáli Dolní oblast Vítkovice v termíne od 15. do 18. júla. Zásoby štvor dňových vstupeniek v aktuálnej vlne za cenu 4 490 korún sa míňajú. Dvojdňové vstupenky na stredu a štvrtok alebo piatok so sobotou si môžu záujemcovia momentálne zaobstarať za 3 190 korún. V predaji sú aj VIP+ vstupenky alebo FRESH tickety určené pre mladých vo veku od 15 do 21 rokov. Dostupné sú v obmedzenom množstve aj partnerské programy umožňujúce dodatočné zľavy. Kompletné informácie k vstupenkám a programu sú dostupné na webe colours.cz.
