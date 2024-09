Huliak sa ospravedlnil všetkým ženám, Plavákovej však nie. Zdá sa tiež, že Huliak si mylne vyložil výrok Plavákovej.

Poslankyňu opozičného hnutia PS Luciu Plavákovú dvakrát vykázali z rokovacej sály kvôli nálepkám na jej notebooku, neskôr ju poslanec SNS Rudolf Huliak počas tlačovej besedy strany nazval "s*kou".

Tieto témy prebral so svojimi hosťami moderátor Témy dňa Peter Bielik.

Ženám sa ospravedlnil, len nie Plavákovej

„Ja sa z tohto miesta skutočne ospravedlňujem všetkým ženám na Slovensku. Každá žena, ktorá ma pozná vie, že som maximálne galantný chlap a ženy si ctím,“ povedal v úvode relácie poslanec NR SR Rudolf Huliak.

Svoje vyjadrenia na adresu opozičnej poslankyne však obraňuje. Tvrdí, že bol pod vplyvom emócií, keďže sa ho údajné podsúvanie „tej ich ideológie osobne dotýka“.

Zdá sa tiež, že Huliak si mylne vyložil výrok Plavákovej. Tvrdí totiž, že progresívna politička v pléne parlamentu povedala, že „plod dieťaťa nemá právo na život“. Plaváková však hovorila, že plod nie je subjektom práva na život, keďže to v očiach zákona vzniká až momentom narodenia.

„Nechoďte tu na mňa, človeka čo striktne vyznáva božie zásady a (kresťanskú) vieru, takýmto spôsobom,“ reagoval Huliak.

Dodal tiež, že Luciu Plavákovú vo svojom vyjadrením nemenoval. „Povedal som, že taká žena si zaslúži označenie s*ka. Keď si to pani Plaváková stiahla na seba, je to jej problém,“ uviedol poslanec. Emócia je podľa neho politickým nástrojom. „Nie je to u mňa hrubá nadávka,“ doplnil.

Na výzvy na odstúpenie poslanec reagovať neplánuje. „Amerika s teroristami nevyjednáva,“ povedal obrazne.

Ústavnoprávny výbor nedal jednoznačnú odpoveď na to, či sú nálepky na notebookoch v pléne zakázané. Výbor prijal uznesenie, ktorým konštatoval, že nálepky nie sú transparentmi, plagátmi ani letákmi.

Spadajú však pod označenie „iné obdobné vizuálne zobrazenia“. A tie je zakázané nosiť do rokovacej sály, ak propagujú politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíria reklamu.

A práve k otázke, „či sú materiálmi propagujúcimi politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu“, výbor nezaujal stanovisko. „Nie je možné zaujať stanovisko, keďže záleží na obsahu nálepky na notebooku,“ konštatoval výbor v uznesení.