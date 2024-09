Poslanci schválili skrátené konanie ku konsolidačnému balíčku, opozícia poukázala na spornú miliardu (naživo)

Kde vláda použije miliardu?

Oklamali voličov

26.9.2024 (SITA.sk) - Poslanci schválili skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií. Ide najmä o viaceré daňové zákony, ako úprava zákona o DPH dane z príjmov , či osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach.Taktiež sú to zmeny predpisov v oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, náhrada rodičovského dôchodku asignáciou zaplatenej dane z príjmov. Upravovať sa bude aj výška valorizácie platov zdravotníckych pracovníkov. Taktiež schválili skrátené konanie k zákonu o dani z finančných transakcií. O návrhoch tak budú rokovať už na aktuálnej schôdzi parlamentu.Poslanec Štefan Kišš ( PS ) v rozprave kritizoval, že veľká časť príjmov zo zvyšovania daní nepôjde na znižovanie rozpočtového deficitu, ale na nové výdavky. Vyzval ministra financií Ladislava Kamenického Smer-SD ), aby vysvetlil, na čo presne plánuje vláda použiť miliardu z 2,7 miliardy eur, ktoré by mala priniesť konsolidácia.Opozičný poslanec Marián Viskupič SaS ) počas rozpravy v parlamente upozornil, že vládou predložený konsolidačný balík spôsobí výrazné zdražovanie a spomalenie slovenskej ekonomiky. Sporné sú podľa neho aj opatrenia v celkovom objeme 2,7 miliardy eur, z ktorých je jedna miliarda predpripravená na nové výdavky. hnutie Slovensko ) dodal, že predložený balík je dôkazom, že súčasná vláda pred voľbami klamala voličov o zastavení zdražovania. „Navrhované konsolidačné opatrenia prinesú výrazné zdražovanie a koalícia ich chce navyše schvaľovať narýchlo, v skrátenom legislatívnom konaní,“ uviedol Matovič.Kamenický obhajoval potrebu konsolidácie s odkazom na riziko, že by sa Slovensko mohlo ocitnúť v situácii podobnej gréckej kríze. Hrubý dlh Slovenska je blízko úrovne 60 % hrubého domáceho produktu. „Návrhy zákonov je preto nutné prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní,“ tvrdí Kamenický.