Hystéria sa zmenila na besnenie v parlamente, Korčok ťažko rozoznáva medzi opozíciou a extrémistami

Snaha o zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska

Ukrajina žiada ospravedlnenie

8.2.2022 - Niekoľko týždňov trvajúca hystéria a strašenie ľudí pre obrannú zmluvu s USA sa premenila na besnenie opozície a extrémistov v parlamente. Už je veru ťažko medzi nimi rozoznať rozdiel. Na sociálnej sieti to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).„Rúbe sa hlava nehlava a nedotknuteľné už nie sú ani symboly nášho suseda, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii. Je mi to ľúto a hanbím sa za to o to viac, že sa to stalo práve počas mojich rokovaní v Kyjeve. Diplomatickou cestou sa ospravedlníme,“ napísal Korčok. Reagoval tým na incident v parlamente, keď poslancom strany Sloboda a Solidarita (SaS) poslanec Kotlebovcov – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marek Kotleba vytrhol z rúk ukrajinskú vlajku.Korčok informoval, že po návrate z Kyjeva príde do Národnej rady SR a chce sa pridať k ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽaNO) a absolvovať rozpravu, ktorá však zo strany opozície „nemá nič spoločné s normálnou a kultivovanou argumentáciou“.Minister Korčok doplnil, že pri dohode s USA už zďaleka nejde len o ňu, ale o to, či „chceme, aby extrémisti za asistencie opozície otočili zahraničnopolitické smerovanie Slovenska“. Presne toto sa podľa šéfa slovenskej diplomacie odohráva v parlamente.Nesprávne zaobchádzanie s vlajkou Ukrajiny poslancami Marekom Kotlebom a Andrejom Medveckým (obaja ĽSNS) nemôže otriasť s jej podporou. Odsudzujeme a žiadame ospravedlnenie. Na sociálnej sieti to napísalo veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku.V Národnej rade SR dnes pri rokovaní o obrannej dohode s USA poslanci strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Peter Krupa a Andrej Medvecký rozprestreli za rečníckym pultom slovenskú vlajku. Vzápätí poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak pred nimi rozvinuli ukrajinskú vlajku. Medvecký na to zareagoval tak, že oblial vodou Žiaka a aj ukrajinskú vlajku. Následne poslanec ĽSNS Marek Kotleba pristúpil k poslancom SaS a vlajku im vytrhol z rúk.