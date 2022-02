Keby Dubček žil a videl, ako sa Moskve podriaďujete, bol by zhnusený, odkázal Ficovi minister Naď

Blázni z opozície

8.2.2022 - Obranná dohoda s USA neumožňuje prítomnosť zahraničných vojsk na území SR. Jediný, kto okupoval slovenské územie, boli vojská ZSSR riadené z Moskvy.V parlamente to počas rozpravy k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„Keby Dubček žil a videl, ako sa Moskve podriaďujete, bol by zhnusený,“ uviedol Naď. Lídrovi opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) vytkol, že zneužíva meno Alexandra Dubčeka.„Ste nechutný, pán Fico,“ vyhlásil Naď. Ako ďalej povedal, slušným ľuďom v Smere-SD a v strane Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa čuduje, že sa nechávajú „zhovadiť takýmito bláznami“. Naď tak reagoval na to, že po celý čas opozícia rušila jeho vystúpenie výkrikmi a pískaním.Minister obrany poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave dohody s USA. Osobitne politikom Smeru-SD a Hlasu-SD, ktorí začali o nej rokovať a nová vláda nadviazala na ich prácu.Zároveň však bývalým premiérom Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrini vytkol, že urobili Slovensko najslabším ohnivkom Severoatlantickej aliancie. „Zaujímali vás iba biznisy,“ tvrdil Naď a pripomenul, že vojenská technika sa od USA nakupovala práve za vlád Fica a Pellegriniho.Minister zdôraznil, že napriek dezinformačnej kampani SR uzatvorením dohody o spolupráci neprichádza o svoju suverenitu. „Naši spojenci nám našu suverenitu garantujú,“ poznamenal.Dohoda umožňuje postupne získať financie od USA na opravu slovenskej obrannej infraštruktúry v hodnote 100 miliónov dolárov a k tejto sume môžu pribudnúť ďalšie financie.Minister Naď obrannú dohodu podpísal vo Washingtone vo štvrtok (3. februára) za účasti ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antonym Blinkenom. Parlament by mal o dohode hlasovať v stredu 9. februára.