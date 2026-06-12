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12. júna 2026
Indonézsky superfanúšik Messiho víta začiatok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike
Muhammad Yusuf z Indonézie má dom vyzdobený farbami Argentíny a pripravuje sa na každý zápas. Mohammad Yusuf je rybár z dediny Polewali Mandar v Indonézii a od 80. rokov minulého storočia je oddaný ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Muhammad Yusuf z Indonézie má dom vyzdobený farbami Argentíny a pripravuje sa na každý zápas.
Mohammad Yusuf je rybár z dediny Polewali Mandar v Indonézii a od 80. rokov minulého storočia je oddaný fanúšik argentínskeho futbalu. Nie je preto prekvapením, že je veľký obdivovateľ hviezdneho Lionela Messiho. Jeho dvojposchodový drevený dom je namaľovaný v bielomodrých farbách Argentíny, rovnaký motív majú aj kamienky v záhrade, plot či jeho papuče.
"Mám rád argentínsky tím už od čias Maradonu a teraz máme Messiho,“ povedal Muhammad agentúre AFP. Počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, ktoré sa vo štvrtok začali v Mexiku, sa teší najmä na zápasy Argentíny.
Na dvore si dokonca vytvoril veľkú repliku zlatej trofeje na pamiatku futbalových úspechov svojej obľúbenej reprezentácie, ktorú chodia obdivovať aj mnohí obyvatelia susedných dedín.
Jeho špeciálne puto s futbalom sa prejavuje i v rodine – jeho trojročný vnuk dostal meno Muhammad Messi, keďže sa narodil v deň, keď Argentína na MS 2022 zdolala v skupinovej časti Mexiko. Vtedy sa Muhammad preslávil aj tým, že prešiel do susednej dediny šesť kilometrov, aby navštívil novorodenca. Vyhlásil totiž, že tak spraví iba v prípade, ak Argentína získa titul majstra sveta.
Indonézia, ktorá sa už roky intenzívne venuje futbalu, sa na majstrovstvách sveta predstavila iba raz - v roku 1938, vtedy ešte pod názvom Holandská Východná India. Vo vyraďovacej čatsi vtedy podľahla Maďarsku. Vlani sa jej nepodarilo kvalifikovať na MS 2026.
Muhammad si plánuje pozrieť každý zápas Argentíny a dúfa, že Messi, ktorého pravdepodobne čakajú posledné MS, opäť zaistí svetový titul pre svoju krajinu.
Zdroj: SITA.sk - Indonézsky superfanúšik Messiho víta začiatok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.
Mohammad Yusuf je rybár z dediny Polewali Mandar v Indonézii a od 80. rokov minulého storočia je oddaný fanúšik argentínskeho futbalu. Nie je preto prekvapením, že je veľký obdivovateľ hviezdneho Lionela Messiho. Jeho dvojposchodový drevený dom je namaľovaný v bielomodrých farbách Argentíny, rovnaký motív majú aj kamienky v záhrade, plot či jeho papuče.
"Mám rád argentínsky tím už od čias Maradonu a teraz máme Messiho,“ povedal Muhammad agentúre AFP. Počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, ktoré sa vo štvrtok začali v Mexiku, sa teší najmä na zápasy Argentíny.
Na dvore si dokonca vytvoril veľkú repliku zlatej trofeje na pamiatku futbalových úspechov svojej obľúbenej reprezentácie, ktorú chodia obdivovať aj mnohí obyvatelia susedných dedín.
Jeho špeciálne puto s futbalom sa prejavuje i v rodine – jeho trojročný vnuk dostal meno Muhammad Messi, keďže sa narodil v deň, keď Argentína na MS 2022 zdolala v skupinovej časti Mexiko. Vtedy sa Muhammad preslávil aj tým, že prešiel do susednej dediny šesť kilometrov, aby navštívil novorodenca. Vyhlásil totiž, že tak spraví iba v prípade, ak Argentína získa titul majstra sveta.
Indonézia, ktorá sa už roky intenzívne venuje futbalu, sa na majstrovstvách sveta predstavila iba raz - v roku 1938, vtedy ešte pod názvom Holandská Východná India. Vo vyraďovacej čatsi vtedy podľahla Maďarsku. Vlani sa jej nepodarilo kvalifikovať na MS 2026.
Muhammad si plánuje pozrieť každý zápas Argentíny a dúfa, že Messi, ktorého pravdepodobne čakajú posledné MS, opäť zaistí svetový titul pre svoju krajinu.
Zdroj: SITA.sk - Indonézsky superfanúšik Messiho víta začiatok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.
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