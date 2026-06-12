Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zlatko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

12. júna 2026

Indonézsky superfanúšik Messiho víta začiatok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Muhammad Yusuf z Indonézie má dom vyzdobený farbami Argentíny a pripravuje sa na každý zápas. Mohammad Yusuf je rybár z dediny Polewali Mandar v Indonézii a od 80. rokov minulého storočia je oddaný ...



Zdieľať
12.6.2026 (SITA.sk) - Muhammad Yusuf z Indonézie má dom vyzdobený farbami Argentíny a pripravuje sa na každý zápas.


Mohammad Yusuf je rybár z dediny Polewali Mandar v Indonézii a od 80. rokov minulého storočia je oddaný fanúšik argentínskeho futbalu. Nie je preto prekvapením, že je veľký obdivovateľ hviezdneho Lionela Messiho. Jeho dvojposchodový drevený dom je namaľovaný v bielomodrých farbách Argentíny, rovnaký motív majú aj kamienky v záhrade, plot či jeho papuče.

"Mám rád argentínsky tím už od čias Maradonu a teraz máme Messiho,“ povedal Muhammad agentúre AFP. Počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, ktoré sa vo štvrtok začali v Mexiku, sa teší najmä na zápasy Argentíny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na dvore si dokonca vytvoril veľkú repliku zlatej trofeje na pamiatku futbalových úspechov svojej obľúbenej reprezentácie, ktorú chodia obdivovať aj mnohí obyvatelia susedných dedín.

Jeho špeciálne puto s futbalom sa prejavuje i v rodine – jeho trojročný vnuk dostal meno Muhammad Messi, keďže sa narodil v deň, keď Argentína na MS 2022 zdolala v skupinovej časti Mexiko. Vtedy sa Muhammad preslávil aj tým, že prešiel do susednej dediny šesť kilometrov, aby navštívil novorodenca. Vyhlásil totiž, že tak spraví iba v prípade, ak Argentína získa titul majstra sveta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Indonézia, ktorá sa už roky intenzívne venuje futbalu, sa na majstrovstvách sveta predstavila iba raz - v roku 1938, vtedy ešte pod názvom Holandská Východná India. Vo vyraďovacej čatsi vtedy podľahla Maďarsku. Vlani sa jej nepodarilo kvalifikovať na MS 2026.

Muhammad si plánuje pozrieť každý zápas Argentíny a dúfa, že Messi, ktorého pravdepodobne čakajú posledné MS, opäť zaistí svetový titul pre svoju krajinu.


Zdroj: SITA.sk - Indonézsky superfanúšik Messiho víta začiatok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MS sa po 32 rokoch vracajú na americkú pôdu. Domáci vstúpia do turnaja duelom proti Paraguaju
<< predchádzajúci článok
Weiss mladší utekal pred problémami tým, že si šiel vypiť a zabaviť sa: Bol som mladý a sprostý – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 