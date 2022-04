Irán a Irak dodávajú Rusku zbrane a raketové systémy, Ukrajina sa obáva z hromadenia techniky na Balkáne

Irán a Irak zásobujú Rusov

Gruzínci Ukrajincom neveria

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko dostáva pre svoje vojnové úsilie na Ukrajine vojenské vybavenie pochádzajúce z Iraku. Deje sa tak za pomoci iránskych pašeráckych sietí.Medzi zbraňami, ktoré údajne odtiaľ dostala ruská armáda, sú protitankové strely, raketometné systémy či ručné protitankové granátomety.Irán tiež daroval Moskve systémy protivzdušnej obrany Bavar 373, podobné ruskému typu S-300. Referuje o tom britský web The Guardian.Ukrajinské spravodajské služby minulý týždeň uviedli, že gruzínske špeciálne služby údajne dostali pokyny od politického vedenia krajiny, aby nezasahovali do pašeráckych sietí z východnej Ázie, ktorých cieľom je obísť západné sankcie a dodať zbrane Rusom.Gruzínski predstavitelia uviedli, že ukrajinské tvrdenia sú nepodložené. Vzťahy medzi oboma postsovietskymi štátmi sa prudko zhoršili po tom, ako Tbilisi odmietlo uvaliť ekonomické sankcie na Moskvu.Agentúra AP upozornila, že posun zbraní pred niekoľkými dňami nastal i na trase Čína - Srbsko, čo vyvoláva obavy , kde by prítomnosť vojenskej techniky mohla ohroziť krehkú rovnováhu a mier v regióne.