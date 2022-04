Slovensko vyšle do Kyjeva inšpekčný tím, Korčok chce znovuotvoriť veľvyslanectvo v ukrajinskej metropole

Rusko trestá Ukrajinu

Znovuotvorenie veľvyslanectva v Kyjeve

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Podpora Ukrajiny, a to vo vojensko-obrannej ako aj v hospodárskej oblasti, musí byť hlavnou prioritou Európskej únie. Minister zahraničia Ivan Korčok (nom. SaS) to skonštatoval v Českej republike na rokovaní s kolegami z Česka, Rakúska, Maďarska a Slovinska, teda stredoeurópskej päťky (Central 5).„Náš východný sused je trestaný za to, že si slobodne zvolil, kam chce patriť," povedal minister. Doplnil, že Slovensko podporuje integračné ambície Ukrajiny.Korčok zároveň podporil ČR v súvislosti s jej blížiacim sa predsedníctvom v Rade Európskej únie. „Som presvedčený, že české predsedníctvo bude úspešné, aj keď sme sa ocitli v mimoriadne náročnom období. SR našich kolegov podporí všetkými možnými spôsobmi," dodal minister zahraničia.Uviedol tiež, že Slovensko pripravuje návrat svojich diplomatov do Kyjeva. V najbližších dňoch chce vyslať do ukrajinskej metropoly inšpekčný tím zložený zo slovenských diplomatov, ktorý na mieste posúdi bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste Ukrajiny. Pokiaľ to situácia dovolí, slovenské veľvyslanectvo sa sfunkční okamžite.