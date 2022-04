Minister Naď obvinil Fica, že chcel zabrániť dodávke systému S-300 na Ukrajinu

12.4.2022 - Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico chcel zabrániť dodávke systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu.Povedal to minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) počas rokovania vlády s tým, že Fico zverejňovaním informácií o darovaní slovenského systému na Ukrajinu chtiac či nechtiac ohrozoval bezpečnosť operácie.Šéf rezortu obrany uviedol, že keď Fico na sociálnej sieti informoval o dodávke systému S-300 zo Slovenska na Ukrajinu, tak sa už systém nachádzal na ukrajinskej strane.Zdôraznil, že to však opozičný poslanec nevedel. „Ako viacnásobný premiér by mal vedieť, že takéto veci majú jednoducho svoje bezpečnostné súvislosti a on predsa by v žiadnom prípade nemal dbať na názor Moskvy, tak, ako to on robí, ale na názor a záujmy SR," dodal Naď.