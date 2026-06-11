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11. júna 2026

Irán podľa Trumpa žiadal o zastavenie bombardovania, Teherán to poprel


Tagy: Americký prezident iránske útoky iránsky režim Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Americký prezident pohrozil ďalším bombardovaním, ak Irán neprijme podmienky ukončenia vojny. Americký prezident



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trump_39919 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pohrozil ďalším bombardovaním, ak Irán neprijme podmienky ukončenia vojny.

Americký prezident Donald Trump v stredu večer vyhlásil, že predstavitelia Iránu ho priamo kontaktovali a požiadali o zastavenie prebiehajúcich amerických útokov. Informovala o tom televízia Fox News.


Trump v rozhovore uviedol, že americké sily počas najnovšieho útoku proti Iránu odpálili 49 striel s plochou dráhou letu Tomahawk.



Útoky budú pokračovať


Podľa reportéra Fox News Treya Yingsta prezident zároveň varoval, že ak Teherán neprijme americké podmienky na ukončenie vojny, Spojené štáty budú v útokoch pokračovať.



„Ak neprijmú naše podmienky, zajtra večer ich zbombardujeme ešte tvrdšie,“ citovala televízia Trumpa.



Irán o ničom nevie


Irán však prezidentove tvrdenia vzápätí odmietol. Revolučné gardy prostredníctvom štátnej agentúry IRNA popreli, že by iránski predstavitelia požiadali Washington o zastavenie bombardovania.



„Trumpovo tvrdenie, že ho kontaktovali iránski predstavitelia, dôrazne odmietame. Ide o zámienku na únik pred vojnou,“ uviedli Revolučné gardy.



Konflikt eskaluje


Vyjadrenia prichádzajú v čase pokračujúcej eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.


Obe strany si v posledných dňoch opakovane vymieňajú údery napriek snahám sprostredkovateľov obnoviť rokovania o ukončení bojov.




Fotogaléria k článku:




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Zdroj: SITA.sk - Irán podľa Trumpa žiadal o zastavenie bombardovania, Teherán to poprel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident iránske útoky iránsky režim Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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