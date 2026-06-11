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11. júna 2026
Irán podľa Trumpa žiadal o zastavenie bombardovania, Teherán to poprel
Americký prezident pohrozil ďalším bombardovaním, ak Irán neprijme podmienky ukončenia vojny. Americký prezident
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Americký prezident Donald Trump v stredu večer vyhlásil, že predstavitelia Iránu ho priamo kontaktovali a požiadali o zastavenie prebiehajúcich amerických útokov. Informovala o tom televízia Fox News.
Trump v rozhovore uviedol, že americké sily počas najnovšieho útoku proti Iránu odpálili 49 striel s plochou dráhou letu Tomahawk.
Útoky budú pokračovať
Podľa reportéra Fox News Treya Yingsta prezident zároveň varoval, že ak Teherán neprijme americké podmienky na ukončenie vojny, Spojené štáty budú v útokoch pokračovať.
„Ak neprijmú naše podmienky, zajtra večer ich zbombardujeme ešte tvrdšie,“ citovala televízia Trumpa.
Irán o ničom nevie
Irán však prezidentove tvrdenia vzápätí odmietol. Revolučné gardy prostredníctvom štátnej agentúry IRNA popreli, že by iránski predstavitelia požiadali Washington o zastavenie bombardovania.
„Trumpovo tvrdenie, že ho kontaktovali iránski predstavitelia, dôrazne odmietame. Ide o zámienku na únik pred vojnou,“ uviedli Revolučné gardy.
Konflikt eskaluje
Vyjadrenia prichádzajú v čase pokračujúcej eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Obe strany si v posledných dňoch opakovane vymieňajú údery napriek snahám sprostredkovateľov obnoviť rokovania o ukončení bojov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Irán podľa Trumpa žiadal o zastavenie bombardovania, Teherán to poprel © SITA Všetky práva vyhradené.
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