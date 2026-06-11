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11. júna 2026
Meno nezvestnej modelky sa objavilo v dokumentoch Jeffreyho Epsteina, rodina sa obáva najhoršieho
Nemecká modelka, ktorá je nezvestná už takmer 11 rokov, sa podľa magazínu Der Spiegel nachádza v dokumentoch spájaných s Jeffreyom Epsteinom. Nové zistenia prehĺbili obavy jej rodiny o jej ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Nemecká modelka, ktorá je nezvestná už takmer 11 rokov, sa podľa magazínu Der Spiegel nachádza v dokumentoch spájaných s Jeffreyom Epsteinom. Nové zistenia prehĺbili obavy jej rodiny o jej osud.
Nemecká modelka, identifikovaná iba ako Michele, ktorá zmizla v septembri 2015 vo veku 22 rokov, sa objavila v dokumentoch súvisiacich s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Informoval o tom nemecký týždenník Der Spiegel v spolupráci s verejnoprávnou televíziou ZDF.
Podľa zverejnených informácií bola Michele dlhodobo v kontakte s náborárom modeliek Danielom Siadom, ktorý mal väzby na Epsteina. Pred svojím zmiznutím sa zdržiavala v Dubaji a na ďalších medzinárodných miestach. Od odchodu z rodinného domu o nej nikto nemá žiadne správy.
Siad je vo Francúzsku vyšetrovaný pre podozrenie z napomáhania Epsteinovi pri obchodovaní so ženami a ich zneužívaní. Všetky obvinenia odmieta. Epstein zomrel vo väzbe v roku 2019, keď čakal na súdny proces v kauze obchodovania s neplnoletými dievčatami na sexuálne účely.
Der Spiegel uvádza, že Siadovo meno sa v Epsteinových dokumentoch objavuje opakovane. V e-mailovej komunikácii mal Epsteinovi posielať fotografie žien spolu s ich telesnými mierami a vyzdvihovať ich vzhľad. Medzi zaslanými fotografiami mali byť aj snímky Michele. V jednej zo správ údajne napísal: „Bude sa ti páčiť.“
Magazín však zdôrazňuje, že neexistuje dôkaz o tom, že sa Michele s Epsteinom niekedy osobne stretla. Dvaja bývalí Epsteinovi asistenti, ktorých redakcia oslovila, uviedli, že si na ženu nepamätajú a nikdy ju nevideli.
Nové informácie zintenzívnili obavy rodiny nezvestnej modelky. Jej matka pre Der Spiegel uviedla, že sa obáva najhoršieho. „Myslím si, že už nie je nažive. Že jej niekto ublížil,“ povedala. Daniel Siad ani jeho právnik na opakované žiadosti o vyjadrenie podľa Der Spiegelu a ZDF nereagovali.
Zdroj: SITA.sk - Meno nezvestnej modelky sa objavilo v dokumentoch Jeffreyho Epsteina, rodina sa obáva najhoršieho © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká modelka, identifikovaná iba ako Michele, ktorá zmizla v septembri 2015 vo veku 22 rokov, sa objavila v dokumentoch súvisiacich s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Informoval o tom nemecký týždenník Der Spiegel v spolupráci s verejnoprávnou televíziou ZDF.
Podľa zverejnených informácií bola Michele dlhodobo v kontakte s náborárom modeliek Danielom Siadom, ktorý mal väzby na Epsteina. Pred svojím zmiznutím sa zdržiavala v Dubaji a na ďalších medzinárodných miestach. Od odchodu z rodinného domu o nej nikto nemá žiadne správy.
Siad je vo Francúzsku vyšetrovaný pre podozrenie z napomáhania Epsteinovi pri obchodovaní so ženami a ich zneužívaní. Všetky obvinenia odmieta. Epstein zomrel vo väzbe v roku 2019, keď čakal na súdny proces v kauze obchodovania s neplnoletými dievčatami na sexuálne účely.
Der Spiegel uvádza, že Siadovo meno sa v Epsteinových dokumentoch objavuje opakovane. V e-mailovej komunikácii mal Epsteinovi posielať fotografie žien spolu s ich telesnými mierami a vyzdvihovať ich vzhľad. Medzi zaslanými fotografiami mali byť aj snímky Michele. V jednej zo správ údajne napísal: „Bude sa ti páčiť.“
Magazín však zdôrazňuje, že neexistuje dôkaz o tom, že sa Michele s Epsteinom niekedy osobne stretla. Dvaja bývalí Epsteinovi asistenti, ktorých redakcia oslovila, uviedli, že si na ženu nepamätajú a nikdy ju nevideli.
Nové informácie zintenzívnili obavy rodiny nezvestnej modelky. Jej matka pre Der Spiegel uviedla, že sa obáva najhoršieho. „Myslím si, že už nie je nažive. Že jej niekto ublížil,“ povedala. Daniel Siad ani jeho právnik na opakované žiadosti o vyjadrenie podľa Der Spiegelu a ZDF nereagovali.
Zdroj: SITA.sk - Meno nezvestnej modelky sa objavilo v dokumentoch Jeffreyho Epsteina, rodina sa obáva najhoršieho © SITA Všetky práva vyhradené.
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