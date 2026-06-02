Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Opoziční poslanci podali návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi
Minister nesie podľa navrhovateľov politickú zodpovednosť za súčasnú situáciu okolo stavby nemocnice v Prešove.
Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v stredu 3. júna popoludní pokúsia odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Vyplýva to z pozvánky zverejnenej na webe zákonodarného orgánu, schôdza na prerokovanie návrhu skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR poverenému riadením Ministerstva obrany SR sa má začať o 13:15.
Člen vlády je zodpovedný za výkon svojej funkcie
Návrh na vyslovenie nedôvery podali opoziční poslanci, pod návrhom sú podpísané temer štyri desiatky poslancov a poslankýň zo všetkých opozičných klubov. Poslanci v návrhu predložili viacero argumentov, ktorými zdôvodňujú návrh na Kaliňákovo odvolanie. Okrem iného pripomenuli, že člen vlády je podľa ústavy zodpovedný za výkon svojej funkcie parlamentu.
„Člen vlády, a osobitne podpredseda vlády a minister obrany ako gestor jednej z kľúčových strategických investícií štátu - novej nemocnice v Prešove - je povinný konať v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, transparentne a s riadnou starostlivosťou pri správe verejného majetku. Uplatnenie kontrolnej právomoci parlamentu je nevyhnutné tam, kde sú vážne, faktami podložené pochybnosti o zákonnosti postupu ministerstva, ochrane verejných prostriedkov a riadení strategického projektu,” píše sa v návrhu.
Poslanci v ňom následne akcentovali dôležitosť stavby novej nemocnice v Prešove, ako jedného z najväčších zdravotníckych projektov. Pripomenuli tiež chronológiu problémov s výstavbou, konkrétne so stĺpmi na stavbe, z ktorých poniektoré bude potrebné zbúrať. Situácia vyvrcholila tým, že v máji tohto roku rezort obrany odstúpil od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom a uzavrel novú zmluvu v hodnote temer 260 miliónov eur bez DPH. Zároveň bola vyhlásená aj ďalšia súťaž, kde je predpokladaná hodnota 280 miliónov eur bez DPH.
„Vládna komunikácia sa tak zmenila z potvrdzovania plnenia harmonogramu na búranie nosných konštrukcií, odchod pôvodného zhotoviteľa a podpisovanie nových zmlúv v hodnote výrazne prevyšujúcej pôvodnú zmluvnú cenu. Toto nie je technický incident, ani ojedinelý výpadok - ide o zlyhanie politického riadenia a kontroly strategickej investície štátu,” uvádza opozícia v návrhu na odvolanie ministra.
Systém riadenia projektu zlyhal
V súvislosti s problémom kvality nosných konštrukcií návrh hovorí o dôkaze zlyhania kontroly, minister Kaliňák sa podľa navrhovateľov nemôže zbaviť zodpovednosti poukázaním na pochybenia zhotoviteľa. Považujú to za zlyhanie samotného systému riadenia projektu, za ktorý podľa nich nesie zodpovednosť minister obrany. Opozícia tiež hovorí o zlyhaní stavebného dozoru, spochybnila i zákonnosť pôvodnej súťaže na zhotoviteľa odvolávajúc sa na zásah Úradu pre verejné obstarávanie. Kritizujú aj priame zadanie zákazky za 259 miliónov eur a hovoria o obchádzaní verejného obstarávania.
Tvrdia tiež, že projekt sa v porovnaní s predošlou zmluvou predražil prinajmenšom o 91 miliónov eur, čo ale nezahŕňa náklady na sanáciu vzniknutých problémov či zdržanie projektu. Skutočné navýšenie nákladov tak podľa opozičných poslancov môže byť ešte vyššie. Odvolávajú sa aj na právnu analýzu zmluvy o dielo, ktorá podľa nich identifikovala viacero závažných rizík pre štát ako pre objednávateľa. Varuje aj pred rizikom právnych sporov s predošlým zhotoviteľom.
„Návrh na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi nie je návrhom proti výstavbe nemocnice v Prešove. Cieľom je naopak ochrániť tento projekt pred ďalším chaosom, predražovaním, netransparentnosťou a stratou verejnej dôvery, a zároveň uplatniť ústavnú kontrolnú právomoc parlamentu voči členovi vlády, ktorý preukázateľne zlyhal pri plnení svojich zákonných povinností,” uvádza sa v materiáli.
Minister nesie podľa navrhovateľov politickú zodpovednosť za súčasnú situáciu okolo investície, ak nedokázal zabezpečiť transparentné, hospodárne a odborne kontrolované riadenie jednej z najväčších zdravotníckych a bezpečnostných investícií, je podľa nich na mieste, aby mu parlament vyslovil nedôveru.
