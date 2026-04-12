 24hod.sk    Ekonomika

12. apríla 2026

Trh práce kladie na absolventov škôl vyššie nároky, len diplom už nestačí


nezamestnani 676x451 12.4.2026 (SITA.sk) - Trh práce v súčasnosti kladie na absolventov škôl vyššie nároky, samotný diplom už nestačí. Zamestnávatelia vyžadujú nielen formálne ukončené vzdelanie, ale očakávajú už aj základné skúsenosti, schopnosť uplatniť nadobudnuté vedomosti v praxi a ochotu učiť sa. Upozornila na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Prax už počas štúdia


„Samozrejme, nikto nečaká, že čerstvý absolvent bude mať skúsenosti dlhoročného seniora, ale očakávame uchádzača, ktorý už vie, ako funguje reálne pracovné prostredie a má základné skúsenosti a návyky“, uviedol generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Prax v odbore ešte počas štúdia podľa zamestnávateľov potvrdzuje seriózny záujem uchádzača a výrazne zvyšuje jeho šance na úspech. Pripomenuli, že firmy sa v súčasnosti nesústredia len na diplom, ale zaujíma ich skutočná kvalifikácia a schopnosti uchádzača.

„Ak totiž musia investovať do dodatočného preškoľovania, vznikajú im ďalšie náklady, ktoré mohli byť využité efektívnejšie, napr. do oblasti inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti,“ zhodnotila AZZZ SR.

Prepojenie osnov a moderných trendov


Asociácia tiež upozornila na nesúlad medzi školstvom a praxou, ktorý je podľa zamestnávateľov dlhodobým problémom. Miera tohto nesúladu je podľa nich individuálna a závisí od konkrétneho odvetvia a kvality vzdelávacej inštitúcie.

Za kritické zamestnávatelia považujú najmä prepojenie školských osnov s modernými trendmi, ktoré podľa nich v mnohých prípadoch akademická pôda nereflektuje dostatočne rýchlo.

„Riešením je podľa nás úzka a systematická spolupráca škôl so súkromným sektorom. Cieľom je, aby študenti mali možnosť 'ohmatať' si reálny pracovný proces ešte počas štúdia,“ uviedol Nevický.

Podľa zamestnávateľov len vďaka prepojeniu teórie s praxou získavajú absolventi potrebnú kvalifikáciu a návyky, ktoré im uľahčia prechod do zamestnania a zamestnávateľom ušetria náklady na dodatočné zaškoľovanie.


Zdroj: SITA.sk - Trh práce kladie na absolventov škôl vyššie nároky, len diplom už nestačí © SITA Všetky práva vyhradené.

