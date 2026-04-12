|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Estera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. apríla 2026
Trh práce kladie na absolventov škôl vyššie nároky, len diplom už nestačí
Trh práce v súčasnosti kladie na absolventov škôl vyššie nároky, samotný diplom už nestačí. Zamestnávatelia vyžadujú nielen formálne ukončené vzdelanie, ale očakávajú už aj základné skúsenosti, ...
Zdieľať
12.4.2026 (SITA.sk) - Trh práce v súčasnosti kladie na absolventov škôl vyššie nároky, samotný diplom už nestačí. Zamestnávatelia vyžadujú nielen formálne ukončené vzdelanie, ale očakávajú už aj základné skúsenosti, schopnosť uplatniť nadobudnuté vedomosti v praxi a ochotu učiť sa. Upozornila na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.
Prax už počas štúdia
„Samozrejme, nikto nečaká, že čerstvý absolvent bude mať skúsenosti dlhoročného seniora, ale očakávame uchádzača, ktorý už vie, ako funguje reálne pracovné prostredie a má základné skúsenosti a návyky“, uviedol generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.
Prax v odbore ešte počas štúdia podľa zamestnávateľov potvrdzuje seriózny záujem uchádzača a výrazne zvyšuje jeho šance na úspech. Pripomenuli, že firmy sa v súčasnosti nesústredia len na diplom, ale zaujíma ich skutočná kvalifikácia a schopnosti uchádzača.
„Ak totiž musia investovať do dodatočného preškoľovania, vznikajú im ďalšie náklady, ktoré mohli byť využité efektívnejšie, napr. do oblasti inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti,“ zhodnotila AZZZ SR.
Prepojenie osnov a moderných trendov
Asociácia tiež upozornila na nesúlad medzi školstvom a praxou, ktorý je podľa zamestnávateľov dlhodobým problémom. Miera tohto nesúladu je podľa nich individuálna a závisí od konkrétneho odvetvia a kvality vzdelávacej inštitúcie.
Za kritické zamestnávatelia považujú najmä prepojenie školských osnov s modernými trendmi, ktoré podľa nich v mnohých prípadoch akademická pôda nereflektuje dostatočne rýchlo.
„Riešením je podľa nás úzka a systematická spolupráca škôl so súkromným sektorom. Cieľom je, aby študenti mali možnosť 'ohmatať' si reálny pracovný proces ešte počas štúdia,“ uviedol Nevický.
Podľa zamestnávateľov len vďaka prepojeniu teórie s praxou získavajú absolventi potrebnú kvalifikáciu a návyky, ktoré im uľahčia prechod do zamestnania a zamestnávateľom ušetria náklady na dodatočné zaškoľovanie.
Zdroj: SITA.sk - Trh práce kladie na absolventov škôl vyššie nároky, len diplom už nestačí © SITA Všetky práva vyhradené.
