Nemecko označilo Česko za rizikové, na hraniciach sa tvoria rozsiahle kolóny a rady chodcov

25.1.2021 - Kolóny stoviek osobných áut a rady chodcov sa vytvorili na nemecko-českých hraničných priechodoch po tom, ako Nemecko označilo Českú republiku z pandemického hľadiska za vysoko rizikovú oblasť. Znamená to, že obyvatelia Česka sa pred vstupom na nemecké územie musia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Informovala o tom v pondelok nemecká polícia.Dlhé rady na niektorých nemecko-českých priechodoch vytvorili českí občania, ktorí denne dochádzajú do práce v susednom Nemecku. Preukázať sa musia výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín. ČR zvyšuje kapacitu testovacích miest na hraničných priechodoch aj v iných oblastiach krajiny, aby sa vyhovelo rastúcemu dopytu.Česi, ktorí nedochádzajú do Nemecka do zamestnania denne, ale cestujú na dlhšie obdobie, tiež musia absolvovať testovanie, ale okrem toho musia po vstupe na nemecké územie zotrvať 10 dní v karanténe. Český premiér Andrej Babiš má o situácii diskutovať s predsedom bavorskej vlády Markusom Söderom.