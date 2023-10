Izraelská armáda našla v pásme Gazy telá unesených Izraelčanov

Izraelskí vojaci našli počas razií v pásme Gazy telá viacerých Izraelčanov, ktorých zajali ozbrojenci Hamasu pred týždňom počas útoku. Informovali o tom v noci na sobotu izraelské médiá.





Podľa denníka Jerusalem Post našli telá i predmety patriace nezvestným v piatok večer pri operácii pozemných jednotiek v pohraničnej oblasti. Mŕtvych, ktorých počet nie je známy, previezli späť do Izraela.Denník Ha'arec uviedol, že izraelské sily vstúpili do enklávy, kde podľa predpokladov Hamas zadržiaval okolo 200 osôb ako rukojemníkov.Izraelská armáda v piatok oznámila, že za posledný deň podnikli jej pozemné sily niekoľko lokálnych razií v pohraničných oblastiach pásma Gazy. Cieľom bolo "vyčistiť" ich od teroristov a zbraní a pokúsiť sa nájsť nezvestných. Hamas tvrdí, že zajal vyše 150 ľudí.V najbližšom čase sa očakáva pozemná ofenzíva Izraela do pásma Gazy, pobrežnej palestínskej enklávy ovládanej hnutím Hamas. Izrael v piatok varoval vyše milión obyvateľov Gazy, aby odišli na juh územia.Od vypuknutia konfliktu v sobotu 7. októbra zahynulo na izraelskej strane už vyše 1300 ľudí. Palestínske úrady v Gaze hlásili po odvetných útokoch Izraela 1900 obetí.