14. mája 2026

Izraelskí osadníci snívajú o osídlení južného Libanonu. Odvolávajú sa na Starý zákon


Tagy: Izraelská armáda južný Libanon Napätie na Blízkom východe snahy o anexiu

14.5.2026 (SITA.sk) - Aktivisti združení v hnutí Uri Tzafon („Prebuď sa, severný vietor") tvrdia, že izraelské hranice by sa mali rozšíriť minimálne po rieku Litani a v oblasti by mala vzniknúť trvalá izraelská civilná prítomnosť.


Časť izraelského krajne pravicového osadníckeho hnutia začína otvorene hovoriť o plánoch na osídlenie južného Libanonu. Aktivisti združení v hnutí Uri Tzafon („Prebuď sa, severný vietor“) tvrdia, že izraelské hranice by sa mali rozšíriť minimálne po rieku Litani a v oblasti by mala vzniknúť trvalá izraelská civilná prítomnosť.

Jedna zo spoluzakladateliek hnutia Anna Sloutskinová povedala agentúre AFP, že cieľom je presunúť izraelskú hranicu hlbšie na územie Libanonu a zabrániť návratu miestneho obyvateľstva. „Myšlienka je taká, že väčšina obyvateľstva utečie, my posunieme hranicu a nedovolíme tomu obyvateľstvu vrátiť sa. A územie zostane súčasťou štátu Izrael na základe vyhlásenia,“ uviedla Sloutskinová.

Aktivistka zároveň tvrdí, že osídlenie južného Libanonu je podľa nej otázkou bezpečnosti Izraela. „To, čo teraz robia izraelské obranné sily, je prvá fáza,“ povedala. „Izraelské obranné sily vstúpia, dobyjú územie a vyčistia ho. A potom sa nesmieme stiahnuť, ale osídliť ho.“

Ďalší člen hnutia Ori Plasse, ktorý sa do Izraela prisťahoval z New Yorku v 90. rokoch, opísal svoju návštevu južného Libanonu ako „úžasnú“. „Máte pocit, že ste doma, že je to vaša krajina,“ povedal. Vo svojom dome zároveň ukazoval mapy zobrazujúce hranice Izraela od častí dnešného Egypta až po Irak. „Každý, kto nasleduje Starý zákon, by mal vedieť, že zem Izraela nám bola prisľúbená... Väčšina ľudí hovorí od Nílu po Eufrat,“ vyhlásil.

Izraelská vláda zatiaľ oficiálne nepodporila myšlienku osídľovania južného Libanonu. AFP však pripomína, že kabinet už schválil výrazné rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a viacerí krajne pravicoví ministri otvorene hovoria o anexii palestínskych území. Podľa medzinárodného práva sú tieto osady nelegálne.

Hnutie Uri Tzafon tvrdí, že získava podporu aj medzi politikmi. „Niektorí to hovoria otvorene, iní pod stolom, ale podpora určite existuje,“ podotkla Sloutskinová. Skupina minulý mesiac zverejnila fotografiu zo stretnutia s izraelskou ministerkou životného prostredia Idit Silmanovou, počas ktorého sa podľa aktivistov diskutovalo aj o „prevzatí územia“.


Zdroj: SITA.sk - Izraelskí osadníci snívajú o osídlení južného Libanonu. Odvolávajú sa na Starý zákon © SITA Všetky práva vyhradené.

