 24hod.sk    Z domova

14. mája 2026

Antikampaň alebo efekt obete? Progresívci prekvapivo rastú aj napriek kauze Šimečkovej matky


Tagy: Analytik Predseda Progresívneho Slovenska Prieskum slovenský premiér Volebné preferencie volebný model

Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus podotkol, že sa vývoj preferencií Progresívneho Slovenska veľmi ťažko racionálne vysvetľuje. Preferencie sa nevyvíjajú tak, ako by sa dalo čakať. Po kauze ...



14.5.2026 (SITA.sk) - Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus podotkol, že sa vývoj preferencií Progresívneho Slovenska veľmi ťažko racionálne vysvetľuje.


Preferencie sa nevyvíjajú tak, ako by sa dalo čakať. Po kauze matky lídra hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku sa u progresívcov očakával pokles preferencií.

Nečakané výsledky


To sa však nestalo, a májový prieskum agentúry SCIO tak prináša nečakané výsledky. Hnutie nezaznamenalo pokles preferencií, ale naopak, nárast.

Ak by sa voľby do parlamentu konali v prvej polovici mája, progresívci by v nich zvíťazili s podporou 19,7 percenta. Druhá najsilnejšia strana je Smer-SD, ktorú by volilo 15,41 percenta voličov. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 11. mája na vzorke 1 031 respondentov.

Do parlamentu by sa z tretieho miesta dostalo hnutie Republika, ktoré si získalo 11,47 percenta hlasov voličov. Do Národnej rady SR by sa ďalej dostalo Hnutie Slovensko (9,62 %), strana Sloboda a Solidarita (7,42 %), koaličná strana Hlas-SD (6,6 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,37 %) a tesne aj Demokrati (5,21 %).

Do parlamentu by sa nedostalo hnutie Sme rodina (4,06 %) ani koaličná Slovenská národná strana (3,94 %). Bránami parlamentu by neprešli ani Maďarská aliancia (3,13 %) ani Právo na pravdu (2,67 %). Ostatné politické subjekty získali v prieskume pod dve percentá hlasov voličov.

Vývoj preferencií


Do Národnej rady by sa tak celkovo dostalo osem politických subjektov. Progresívci by získali 36 mandátov, strana Smer-SD 28, hnutie Republika 21, Hnutie Slovensko 18, strana Sloboda a Solidarita 14, kresťanskí demokrati a strana Hlas-SD by získali zhodne po 12 mandátov a Demokrati by mali deväť kresiel.

Hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus podotkol, že sa vývoj preferencií Progresívneho Slovenska veľmi ťažko racionálne vysvetľuje.

Na zmysluplnejšie hodnotenie bude určite potrebné počkať na potvrdenie trendu v ďalších meraniach. Môžeme sa však domnievať, že svoju úlohu mohlo zohrať aj určité ‚prepálenie‘ antikampane, ktorá nesie prvky zneužívania moci na politické účely, ako aj pomerne tradičný ochranný reflex časti voličov, ktorí sa automaticky stavajú na stranu vnímanej obete alebo ukrivdeného,“ vysvetlil analytik.
 

Únava voličov


Pokles Smeru-SD môže podľa neho súvisieť s únavou voličov z pravidelných konfliktov v koalícii, či s rastúcim pocitom, že sa predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) venuje viac zahraničnopolitickým témam než problémom ľudí na Slovensku. Úlohu v tom môže podľa analytika zohrávať aj pokračujúci nepriaznivý hospodársky vývoj, a to aj napriek tvrdej konsolidácií verejných financií.

Ostatné strany zostávajú relatívne stabilné. Podľa analytika je zaujímave sledovať aj stranu Sloboda a Solidarita po odchode jej zakladateľa a bývalého predsedu Richarda Sulíka. Preferencie liberálov to nijak negatívne neovplyvnilo, naopak, ich preferencie mierne narástli.


Zdroj: SITA.sk - Antikampaň alebo efekt obete? Progresívci prekvapivo rastú aj napriek kauze Šimečkovej matky © SITA Všetky práva vyhradené.

