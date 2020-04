Švédsko hlási vyše 10.000 nakazených a 887 mŕtvych

Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu vo Švédsku prekročil 10.000 a 887 ľudí nákaze podľahlo. Podľa agentúry DPA o tom informovali v sobotu tamojšie úrady.





DPA poznamenala, že Švédsko na rozdiel od iných európskych krajín prijalo menej prísne obmedzenia proti šíreniu koronavírusu. Švédska vláda okrem iného nechala otvorené reštaurácie, kaviarne, školy aj materské školy. Verejné stretnutia do 50 osôb sú taktiež povolené.Agentúra Reuters nedávno napísala, že prudký nárast počtu obetí nového druhu koronavírusu v Štokholme vedie k spochybňovaniu liberálneho prístupu švédskej vlády k pandémii.Ľavicový švédsky premiér Stefan Lofven musel na tlačovej konferencii čeliť okrem iných aj otázke, či nie je šírenie nákazy v domovoch dôchodcov znakom toho, že vládna stratégia zlyháva."Nemyslím si, že je to príznakom toho. Takto to je v celej Európe. Od začiatku tvrdíme, že veci sa musia najprv zhoršiť, kým sa začnú zlepšovať," odpovedal premiér.